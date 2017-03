Gospod Fižolček se vrača (a le za kitajsko občinstvo)

G. Bean se je na britanski televiziji prvič pojavil l. 1990 in hitro zaslovel po vsem svetu, predvsem po zaslugi Atkinsonove izjemne zmožnosti ustvariti prikupnega, zmedenega junaka, ki nam sicer para živce, vendar bi ga hkrati najraje kar objeli. Po uspehu televizijske serije so posneli film Bean: The Ultimate Disaster Movie, v katerem se g. Bean poda med umetniško srenjo Los Angelesa, pozneje pa še Beanove počitnice. Foto: Reuters