Brina Vogelnik, glas; Barja Drnovšek, violina; Matija Solce, harmonika, glas; Gost: Blaž Celarec, tolkala

Grad gori!, glasbeni trojec, zaljubljen v ljudske pesmi iz evropskih logov

Nocoj ob 20.00 v Klubu Cankarjevega doma

30. januar 2018 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pevko in tekstopisko Brino Vogelnik, harmonikaša Matija Solceta in violinistko in improvizatorko Barjo Drnovšek je ljubezen do ljudske glasbe s folkmotivi povezala v nov sestav Grad gori!, ki se bo s prvencem ploščo drevi predstavil v Klubu Cankarjevega doma.

Sveža in inovativna zasedba prekaljenih glasbenikov igra, ustvarja in poustvarja ljudske pesmi iz evropskih logov in avtorske pesmi, prežete s strastjo, milino in močjo. Pesmi, ki jih prevevajo optimizem, humor in moč, so glasbeniki izbrali na prvencu Grad gori!, ki pri založbi Klopotec izhaja danes.

Trojec se v svoji glasbi opira na izročila narodov sveta, ki jih je k zasedbi prinesel Matija Solce. Ta namreč večino svojih dni preživi na potovanjih in gostovanjih po svetu. Kljub svojemu folklornemu izvoru in vzdušju so pesmi angažirane in govorijo tudi o težavah sodobnega časa. Takšna je tudi prva skladba, s katero se predstavljajo - Trdoglav.

Glasbeni motiv za Trdoglava izhaja iz švedske ljudske pesmi Dansa liten piga, v ritmu, ki se imenuje polska in ga velikokrat najdemo v švedski plesni glasbi. Vsebinsko izhodišče besedila je slovenska ljudska pravljica in pesem o deklici Marjetici, ki jo ugrabi Trdoglav. Reši jo princ na belem konju, potem ko je sedem let zaprta v gradu brez oken in vrat.

Trdoglav in Marjetica je tudi ena prvih velikih slikanic (pravljica z barvnimi ilustracijami, ki so vsebinsko enakovredne besedilu) na Slovenskem. Po ljudskem motivu je Trdoglava in Marjetico zapisal Fran Milčinski, pesem pa je iz obeh besedil, tako iz pravljice kot iz ljudske pesmi, prepesnila Brina Vogelnik. Grad gori! so za Trdoglava posneli tudi neuraden videospot, nekakšno lutkovno animacijo kolažnih lutk. Te so izrezanke ilustracij iz slikanice Trdoglav in Marjetica, ki jih je na papir prenesla Brinina babica Marija Vogelnik.

Glasbeniki obljubljajo koncert, prežet s humorjem, preigravanjem in kabaretnim pridihom. Kot gost se jim bo na odru pridružil Blaž Celarec, kot uvod v koncert pa boste deležni tudi kratke lutkovne Solcetove predstave Male nočne zgodbe ob spremljavi Barje Drnovšek na violini.

M. K.