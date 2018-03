Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Losangeleški župan Garcetti je na predstavitvi projekta citiral Yodo: "Naredi to ali pa ne. Poskušanja ni. In mi smo danes naredili." Foto: AP Simbolično so prišli lopate v prst zasadit: soustanoviteljica muzeja (in Lucasova žena) Mellody Hobson, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas in losangeleški župan Eric Garcetti. Foto: AP Lucasov Muzej umetnosti pripovedi, ki se bo razprostiral na skoraj 28.000 kvadratnih metrih, bo obiskovalcem omogočil doživetje treh področij - umetnosti pripovedi, gibljivih slik in digitalnih medijev. Foto: AP Dodaj v

Gradnja muzeja za milijardo dolarjev, ki bo razstavljal tudi Vaderjevo čelado

George Lucas na slovesni ceremoniji odprl gradbena dela

15. marec 2018 ob 12:11

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Kultni režiser Vojne zvezd George Lucas je začel gradnjo dolgo načrtovanega Muzeja pripovedne umetnosti v Los Angelesu, ki ga v veliki meri financira sam. Institucija bo odprta za vse oblike umetnosti, pravi.

V muzeju, ki raste v neposredni bližini Univerze v Južni Kaliforniji na jugu Los Angelesa, kjer je Lucas študiral filmsko umetnost (in spoznal Stevena Spielberga), bo shranjen tudi velik del zbirke, ki njegove oboževalce najbolj zanima: slike, ilustracije in digitalne skice, povezane s franšizo Vojna zvezd.

Največje darilo zasebnika mestu v zgodovini

Cena gradnje in opreme muzeja je bila ocenjena na približno milijardo dolarjev - in levji del stroškov bo kril George Lucas osebno. (Mimogrede, Lucas je franšizo Vojne zvezd studiu Disney leta 2012 prodal za štiri milijarde dolarjev.) Darilo Los Angelesu (nobeno mesto v ameriški zgodovini še ni dobilo tako velikega darila od zasebnika) sta še dodatno oplemenitili režiserjeva obsežna zbirka in 400 milijonov dolarjev subvencije.

Skywalkerjev meč in Darthova čelada na istem mestu

V Lucasovi zbirki je okrog 10 tisoč slik, ilustracij in predmetov, med njimi so dela Normana Rockwella, N. C. Wyetha in Thomasa Harta Bentona ter ogromno artefaktov s filmskih snemanj. V muzeju boste lahko med drugim obiskali svetlobni meč Luka Skywalkerja, čelado Dartha Vaderja ter številne rekvizite s snemanj Casablance, Čarovnika iz Oza in Desetih božjih zapovedi.

Muzej, ki ga bodo gradili približno štiri leta, bo neprofitna organizacija. V njegovi stalni zbirki bo prostor za tradicionalno in za popularno umetnost, za stripe in digitalne stvaritve. Pod isto streho bodo obratovale predavalnice, kinodvorana, knjižnica in restavracija.

Sodi popkultura v hrame umetnosti?

"Verjamem v vse oblike umetnosti. Verjamem, da imajo vse oblike umetnosti pravico do obstoja. Mislim, da je pomembno imeti muzej, ki bo ponudil dom vsem osirotelim umetnostim, ki jih nihče drug noče videti - ampak jih imamo vsi radi. To so moje sanje," je Lucas izjavil na slovesnosti ob začetku del.

"Že res, da je to muzej umetnosti, a jaz ga vidim tudi kot antropološki muzej. Popularna umetnost nudi vpogled v družbo, k čemu ta družba stremi, kaj si zares želi in kdo ti ljudje so. Ta umetnost dokumentira zgodovino in uteleša neki vrednostni sistem," je še dodal.

Muzej, ki mu je bil Los Angeles usojen

Lucas je stalni dom za svojo rastočo zbirko dragocenosti iskal zadnjih deset let. Projekt je ponudil najprej San Franciscu in nato Chicagu, rojstnemu kraju svoje žene, a je obakrat naletel na močno nasprotovanje lokalnih skupnosti. (V Chicagu je hotel graditi na bregu jezera Michigan, čemur so se uprli tudi okoljevarstveniki.)

V Los Angelesu je bila zgodba drugačna: takoj so izkazali veliko zanimanje za sodelovanje, saj bo gradnja ustvarila na tisoče priložnostnih delovnih mest, sam muzej pa pozneje še več kot tisoč rednih služb. Kitajski arhitekt Ma Jansong je zasnoval dva različna projekta, enega za otok pred San Franciscom in drugega za Los Angeles, ki bo zdaj tudi zgrajen.

A. J.