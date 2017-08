Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Babnikova serija Top lokacija je fotografsko-dokumentarni prispevek k razpravi o nastajanju estetskih vrednot, ki jih sooblikujemo z uporabo javnega prostora. Foto: Jaka Babnik 32. grafični bienale, ki bo na ogled do 29. oktobra, letos nima kuratorja, saj se želijo organizatorji ogniti uveljavljenim načinom kreiranja razstav. Foto: Jaka Babnik/ Arhiv MGLC Osrednja razstava bienala Kriterij rojstva je na ogled v MGLC in prenovljeni Švicariji v parku Tivoli Foto: Borut Živulović/Bobo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Grafični bienale: med najboljših deset in z Babnikovim pogledom na "top lokacije"

Prispevek k razmisleku o nastajanju estetskih vrednot

3. avgust 2017 ob 17:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Grafični bienale Ljubljana bo v avgustu dobil nekaj vsebinskih dopolnitev, ki obiskovalce vabijo, da se, morda celo znova, odpravijo na ogled tega pomembnega ljubljanskega likovnega dogodka z dolgo tradicijo. Na najboljša dela bienala bodo opozorili vodeni ogledi, v ustvarjalnih delavnicah se bodo posvetili temi vode, nov projekt Ulične galerije TAM-TAM pa bo predstavil sveže ustvarjanje fotografa Jake Babnika.

Babnikova dela bodo na ogled postavili v sredo, 9. avgusta. Na ciklu z naslovom Pazi, sveža grafika! #6 bo Babnik predstavil fotografsko serijo Top lokacija, s katero kritično pristopa do "top lokacij" v javnem prostoru, ki postajajo v Sloveniji vse bolj priljubljene. Fotografov pogled so ujeli kraji ali mesto s značilnim lokalnim simbolom v krožišču. S serijo fotografij umetnik odpira oziroma dopolnjuje razpravo o nastajanju estetskih vrednot, ki jih sooblikujemo z uporabo javnega prostora.

Jaka Babnik (rodil se je leta 1979), po izobrazbi diplomirani sociolog in zgodovinar, deluje kot samostojni umetnik, fotograf, snemalec in filmar. Bil je urednik fotografije pri slovensko-hrvaški reviji Pendrek, urejal je revijo Kontejner. Leta 2006 je posnel glasbeno-dokumentarni film Listen to Srečna mladina. Babnik je na področju umetniške fotografije vse bolj uveljavljeno ime, nase pa je opozoril z več odmevnimi projekti, kot je Art of Asphalt s Sergejem Vutučem, in fotografskimi serijami, kot so We Are Dogs!, Jebodrom, Holy Land, Heroes of my time in Why so serious? Od leta 2012 z Boštjanom Pavletičem vodi neodvisno fotografsko založbo Rostfrei Publishing. Živi in dela v Ljubljani. Babnikove fotografije si boste lahko ob mimohodu po Vegovi ulici ogledali do 4. septembra.

Najboljša deseterica 32. bienala

Sicer pa so v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC), ki je trenutno prizorišče 32. grafičnega bienala Ljubljana, v tem mesecu pripravili še nekaj dogodkov. Osrednja razstava bienala Kriterij rojstva je na ogled v MGLC-ju in prenovljeni Švicariji v parku Tivoli, pobliže pa se je z izbranimi deli mogoče srečati tudi na enournih vodenih ogledih, ki so jih poimenovali Bienale TOP 10. Vodstva po bienalu potekajo vsak torek (torej se bodo zvrstili še 8., 15. in 22. avgusta, potekajo pa od 7. do 18. ure v tujih jezikih s prilagoditvijo za slovensko govoreče obiskovalce, zbirno mesto je pred Gradom Tivoli.

Voda skozi različne oči

Vodenim ogledom sledijo Zgodbe v travi pred Ustvarjalnim centrom Švicarija. Gre za zgodbe, misli, verzi, ki jih nadgradijo z ustvarjalno delavnico tiskanja na majice, vrečke, nalepke. Tema Zgodb je voda. Udeleženci spoznajo, kako vodo razumemo Slovenci, kako drugi narodi, kako umetniki, ekologi in kako pravljičarji. Delavnice vodi akademska slikarka Nika Rupnik.

Na zadnji torek v mesecu (29. avgust) bo med 17 in 21.00 uro v Švicariji potekal večer Gvatemalski film na bienalu, ki bo ponudil osem dokumentarnih, frikcijskih in kratkih filmov o burni zgodovini Gvatemale.

M. K.