Poba je knjiga zgodb iz otroštva Roalda Dahla, slavnega otroškega pisatelja, vohuna, pilota bojnega letala, izumitelja medicinskih pripomočkov in zgodovinarja, ki se je spoznal na čokolado. Neskončen stolp želv je Greenova detektivka o 16-letni Azi, ki se poda na lov za izginulim milijarderjem. Navdušenci nad delom Pošastna varuška Tuutikki Tolonen so nestrpno pričakovali njegovo nadaljevanje oziroma sklep v drugem delu Pošastno podzemlje.

Greenovo najbolj zrelo delo, ponatis Dahlovega Poba in nadaljevanje Pošastne varuške

Mladinska knjiga predstavila knjižne novosti

28. maj 2018 ob 16:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri založbi Mladinska knjiga so na knjižne police postavili nekaj med bralci težko pričakovanih prevodov; po presoji mnogih najbolj zrelo delo Johna Greena Neskončen stolp želv, Pošastno podzemlje Tuutikki Tolonen in ponatis Poba - Zgodbe iz otroštva, delo, v katerem Roald Dahl odkriva svoja najzgodnejša leta življenja.

Priljubljen ameriški pisatelj Green je Neskončen stolp želv v sebi nosil dolga leta, pisal pa ga je pet let. V romanu je avtor, ki trpi za obsesivno kompulzivno motnjo, popisal tudi svoje izkušnje z njo. Gre za detektivsko obarvano delo, je na predstavitvi novosti dejala urednica Alenka Veler, osrednja protagonistka pa je 16-letna Aza. Ta se spopada s popolnoma enakimi težavami kot njeni vrstniki. Išče svoj prostor pod soncem in ugotavlja, kdo je, obenem pa trpi še za duševno boleznijo, ki jo zaznamuje. V delu se znova kaže Greenova sposobnost, da o težkih stvareh spregovori na lahkoten način, je o romanu, ki ga je prevedel Andrej Hiti Ožinger, še dejala Alenka Veler.

Zgodba se začne, ko izgine milijarder, za rešitev primera pa razpišejo nagrado. Aza sprejme izziv in se s prijateljico Daisy poda v avanturo.

Dahlovo knjigo Poba - Zgodbe iz otroštva slovenski bralci prebirajo že od devetdesetih let. Mladinska knjiga jo je takrat izdala v prevodu Slavice Jesenovec Petrović in Boruta Petrovića Jesenovca. V njem je pisatelj, ki mu je bila šola velika nadloga, nanizal vrsto zgodb iz otroštva. V delo so vključena tudi pisma, ki jih je Dahl pisal materi, skoznje pa se poleg odnosa do šole zrcali tudi pisateljev odnos do sveta. V prvi izdaji so bila pisma objavljena v angleščini, za novo jih je poslovenila Irena Duša Draž.

Nadaljevanje pustolovščine iz podzemlja

Nadaljevanje oziroma sklep so dočakali bralci dela Pošastna varuška Tuutikki Tolonen. Prva knjiga pripoveduje, kako pride v družino pošastna varuška, ker mati dobi vabilo na brezplačne počitnice, oče pa je na poslovnem potovanju. Kmalu vse starše v mestu nadomestijo pošastne varuške, knjiga pa se konča z izginotjem junakinje Mie v pošastno podzemlje.

Ob branju knjig Tuutikki Tolonen se pozna, da Finci svoje otroke vzgajajo drugače od nas, pravi Alenka Veler. "V teh knjigah so otroci v resnici glavni, sami se znajo odločiti, kako je prav, starši pa so v bistvu negotovi." Razburljivo pustolovščino iz podzemlja je prevedla Julija Potrč.

O pogumu, povezanosti in ljubezni do vsega, kar nas obdaja

Nov sveženj del za mlade zaokrožata prvenca, in sicer delo Jacka Chenga Vesolje, me slišiš, ki ga je urednica opredelila kot "eno večjih odkritij lanskega leta". Enajstletni Aleks obožuje vesolje in rakete. Brez vednosti domačih se s psom odpravi na dolgo in tvegano pot iz domačega Kolorada v Novo Mehiko na Šov amaterskih raketnih modelarjev. S sabo ima zlati ipod, na katerem zbira posnetke, namenjene vesoljcem, da bi ti lahko spoznali, kakšna je bila Zemlja. Po besedah Alenke Veler pripoveduje delo o ljubezni do vsega, kar nas obdaja, o pogumu, povezanosti, družini in o tem, da je prav vsak od nas zaradi nečesa poseben ter da je svet lahko lep. Knjigo je poslovenila Ana Ugrinović.

Ljubezenska zgodba za mlade bralce

Prvenec ameriške avtorice Nicole Yoon Vse, vse pa že velja za veliko uspešnico in je mladim poznan tudi po filmu Vse, prav vse v režiji Stelle Meghie. Sledi zgodbi 17-letne Madeline, ki zaradi izredne občutljivosti na bakterije od rojstva praktično ni šla iz hiše. Na neki točki, pa se dekle zaljubi v novega soseda. Sprva se povežeta virtualno, nato pa želita ljubezen še v resnici izkusiti. Delo, ki ga je poslovenila Irena Duša Draž, je "napet, dobro napisan ljubezenski roman za mladino".

