Grožnje zaradi spomenika sirsko-nemškega umetnika v Dresdnu

Spomenik, ki je razdelil prebivalce mesta

7. februar 2017 ob 19:28

Kljub ostrim kritikam in grožnjam na osebni ravni je župan Dresdna Dirk Hilbert pozdravil postavitev umetniškega dela Manafa Halbounija v središču mesta, ki opominja na sirsko državljansko vojno.

Novodobni spomenik oziroma inštalacija nemško-sirskega umetnika Manafa Halbounija, ki stoji pred Frauenkirche, so predstavili javnosti v ponedeljek v okviru ene izmed spominskih slovesnosti ob obletnici bombardiranja Dresdna v drugi svetovni vojni.

Župan mesta Dirk Hilbert je ob tem dejal, da je odločitev za postavitev spomenika prava in pomembna za mesto. Hilbert, sicer član stranke FDP, je bil predvsem na spletu deležen mnogih očitkov in groženj, tudi takih s smrtjo.

Očitki Pegide in AfD-ja

Stvaritev, sestavljena iz treh vertikalno postavljenih avtobusov, opominja na barikado v Alepu - za avtobusi so namreč prebivalci tega sirskega mesta iskali zavetje pred ostrostrelci. Župan je izpostavil še, da opominjanje na trpljenje sirskih civilistov v sedanjosti ne zanika spomina na žrtve bombardiranja Dresdna. "Mislil sem, da smo v procesu vzpostavitve datuma 13. februarja že malo dlje." Na ta datum se je leta 1945 namreč začelo tridnevno zavezniško bombardiranje, ki je mesto povsem uničilo.

Županove besede so med drugim letele na privržence protiislamističnega gibanja Pegida in protipriseljenske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), ki so mestnim oblastem očitali, da zlorabljajo pojem umetniške svobode, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

