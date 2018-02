Guillermo del Toro bo predsedoval žiriji 75. beneškega filmskega festivala

Del Toro je režiral Obliko vode, ki je nominirana za največ oskarjev

12. februar 2018 ob 17:41

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Mehiški režiser Guillermo del Toro, ki je s filmom Oblika vode v igri za oskarje, bo predsedoval nagradni žiriji 75. beneškega filmskega festivala, ki bo potekal med 29. avgustom in 8. septembrom.

Del Toro se bo v Benetke vrnil po lanskem uspešnem festivalu, ko je Oblika vode tam prejela zlatega leva za najboljši film. "Voda obliko prilagodi prostoru in čeprav je lahko blaga, je tudi najmogočnejša in voljna sila vesolja. Takšna je tudi ljubezen, kajne? Vseeno je, v kakšen kalup ljubezen vlijemo, oblikuje se po njem, pa naj bo moški, ženska ali bitje," je o filmu povedal režiser. Film Oblika vode je prejel dva zlata globusa in je nominiran za 13 oskarjev, tudi za najboljši film.

"Biti predsednik žirije je velika odgovornost in čast, ki ju sprejmem s spoštovanjem in hvaležnostjo," je v odzivu na imenovanje povedal režiser Guillermo del Toro.

Del Tora je direktor festivala Alberto Barbera označil kot genialnega, radovednega in predanega predsednika žirije. Barbera je navdušen nad režiserjevo bogato domišljijo, izjemno senzitivnostjo in njegovim zaupanjem v moč podobe.

Beneška žirija, ki ji bo načeloval del Toro, bo štela devet članov, poleg zlatega leva za najboljši film pa bo podelila še sedem nagrad, in sicer za najboljšega režiserja, igralca, igralko, nagrado za najboljšo mlado igralko in igralca, za najboljši scenarij ter posebno nagrado žirije.

G. K.