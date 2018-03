Gverilsko kvačkanje: Guggenheim po intervenciji za kratek čas znova razpolagal z zlatim straniščem

Aluzija na zlato stranišče Maurizia Cattelana?

11. marec 2018 ob 19:38

New York - MMC RTV SLO

V četrtem nadstropju muzeja Guggenheim je povsem standardno belo stranišče, ki pa je bilo po nedavni gverilski umetniški intervenciji za kratek čas obkvačkano s svetlečo zlato prejo - in je s to novo podobo nedvomno spominjalo na zlato stranišče Maurizia Cattelana, ki je bilo na ogled in tudi uporabo v taistem muzeju.

Do intervencije je prišlo na dan, ko Guggenheim ponuja vstop pod načelom "plačaj, kolikor želiš", gre pa za stranišče, ki se nahaja dejansko na mestu, kjer je nedolgo tega stala zlata Cattelanova školjka - slavna stvaritev iz leta 2016, ki jo je italijanski umetnik povedno naslovil America. Medtem ko je bilo Cattelanovo stranišče - njegova vrednost ni znana, a se ocene gibljejo okoli milijona dolarjev - v muzeju vse leto, je njegov poceni "kvačkani dvojnik" ostal tam zgolj dve uri.

Muzej ne spodbuja nepooblaščenih posegov

Intervencijo je zaznalo varnostno osebje ob koncu muzejskih ur plačaj-kolikor-želiš, kvačkanje pa so takoj skrbno odstranili. Tiskovni predstavnik Guggenheimovega muzeja je povedal, da ob gverilski akciji ni bila povzročena nobena škoda. Kljub temu pa izpostavljajo, da muzej ne spodbuja nepooblaščenih posegov. "Vendarle pa smo navdušeni nad tem, da je Cattelanova instalacija obiskovalca ali obiskovalko navdihnila do te mere, da ga je spodbudila k stvaritvi svoje," je še dejal tiskovni predstavnik.

"Bombardiranje s prejo"

Nekateri so mnenja, da za zlatim kvačkanjem stoji v New Yorku živeča in delujoča poljska umetnica Olek, znana po tovrstnih kvačkarskih intervencijah. Vendar ko so jo po telefonu povprašali, ali gre za njeno delo, ni tega niti potrdila niti zanikala.

Olek je postala znana s svojim oblačenjem znamenitih kipov in spomenikov s svojim značilnim, večbarvnim "bombardiranjem s prejo". Nemara najslavnejši je primer iz leta 2010, ko je v roza-vijolično kvačkanje odela znamenitega bika na Wall Streetu, enega najočitnejših simbolov bogastva, kapitalizma, industrije in na splošno predvsem moških, patriarhalnih pojmov ameriške moči in uspeha.

Zlato stranišče za pripadnike obeh spolov

Sicer pa je bila Cattelanova straniščna školjka v Guggenheimu razstavljena leto dni in na voljo za uporabo pripadnikom obeh spolov. Takrat je kuratorka Katherine Brinson pojasnila: "Pred vrati bomo imeli varnostnika. Ampak to bo za naše obiskovalce vseeno zasebna, individualna izkušnja. S tem umetniškim delom bodo lahko imeli izjemno intimno in nenavadno srečanje."

Namesto van Goghove slike ponujeno stranišče

V začetku tega leta pa je bil muzej znova deležen pozornosti, ko je kuratorka Nancy Spector zavrnila prošnjo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi mu v Guggenheimu za zasebne prostore v Beli hiši posodili eno izmed platen Vincenta van Gogha, in mu kot nadomestilo ponudila to školjko iz čistega zlata.

"America je zelo dragocena, ampak krhka, zato smo pripravljeni priskrbeti vsa navodila za namestitev in nego v Beli hiši," je takrat med drugim zapisala kuratorka v svojem sporočilu Beli hiši, ki pa se po poročanju medijev ni odzvala na ponudbo.

P. G.