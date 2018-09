Halle Berry bo v novem filmu odigrala mojstrico borilnih veščin in se ob tem tudi režirala

Igra tudi v tretjem delu filmov o Johnu Wicku

11. september 2018 ob 20:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska igralka in oskarjevka Halle Berry bo v filmu Bruised (Odrgnjena) stala na obeh straneh kamere: dramo o mojstrski tekmovalki borilnih veščin bo režirala in v njej odigrala eno glavnih vlog.

Producent filma je Basil Iwanyk s svojo produkcijsko hišo Thunder Road Pictures, ki je v filmskem svetu zaslovel zaradi svojega dela pri filmih iz franšize John Wick.

Spopad za boljše življenje

Berryjeva bo v svojem režijskem prvencu zaigrala osramočeno mojstrico borilnih veščin z imenom Jackie "Justice", ki je pred nekaj leti zapustila zdaj šestletnega sina Mannyja. Ko se na njeno presenečenje sin vrne v njeno življenje, se mora soočiti in spopasti z lastnimi demoni in še eno najkrutejših in brutalnih vzhajajočih zvezd iz sveta borilnih veščin, da bi lahko postala mama, ki si jo njen otrok zasluži, poroča spletna filmska revija The Hollywood Reporter.

Oskarjevka in Bondovo dekle

Igralka Halle Berry je dobila oskarja in nominacijo za nagrado BAFTA leta 2001 za svoj nastop v filmu Bal smrti in postala prva temnopolta ženska, ki je bila nominirana za oskarja v kategoriji za najboljšo igralko. Leto pozneje je bila Bondovo dekle Jinx v filmu 007 – Umri kdaj drugič. Leta 2005 pa je za film Catwoman dobila nagrado zlata malina v kategoriji za najslabšo igralko – v zgodovino se je zapisala, ko je kljub slabi oceni njenega dela junaško prišla na podelitev in osebno sprejela nagrado.

Znani so še njeni filmi Vročica džungle, Gothika in Kremenčkovi. Naslednji film, ki bo z njenim obrazom osvetljeval velika platna v kinodvoranah, bo tretji del filmske zgodbe o Johnu Wicku, legendarnem plačanem morilcu, ki ga bo še tretjič odigral kanadski zvezdnik Keanu Reeves.

Film Bruised si bo z novim filmom o Wicku delil igralko, producenta in še koreografsko ekipo bojev in borb.

N. Š.