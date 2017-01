Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Poleg pevca Blixe Bargelda so na odru stali še basist Alexander Hacke, kitarist Jochen Arbeit ter tolkalca N. U. Unruh in Rudolf Moser. Filharmonija po njihovem koncertu še stoji in tudi njen intendant Christoph Lieben-Seutter je izrazil veliko veselje glede zvoka v dvorani. Foto: EPA Zgradbo filharmonije je zasnoval švicarski arhitekturni biro Herzog & de Meuron, mnogi spori in večje napake pri načrtovanju pa so povzročili zakasnitve. Ves čas so drastično naraščali tudi stroški gradnje in tako so se od leta 2007, ko je bil položen temeljni kamen, povzpeli s 77 na vrtoglavih 789 milijonov evrov. Foto: EPA Sorodne novice Odštevanje dni do odprtja pregrešno drage hamburške filharmonije Einstürzende Neubauten: Lament Blixa Bargeld še nikoli tako osebno

Hamburška filharmonija s koncertom Einstürzende Neubauten prestala preizkus statike

Hrupni Berlinčani nastopili v Elbphilharmonie

22. januar 2017 ob 12:55

Hamburg - MMC RTV SLO

"Dobra šala, kajne?" je ob napovedi koncerta nemške zasedbe Einstürzende Neubauten, ki je le deset dni po odprtju filharmonije v Hamburgu nastopila na tamkajšnjem odru, povedal pevec zasedbe Blixa Bargeld.

Nova koncertna dvorana na Labi bo dom za vse, so večkrat napovedali vodilni iz filharmonije in zdaj dokazujejo, da premorejo tudi nekaj smisla za humor. Potem ko so uvodne dni po odprtju, ki je bilo 11. januarja, polnili koncerti klasične glasbe, so sinoči izvedli koncert Einstürzende Neubauten, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Novogradnja se ni sesula ...

Gre seveda za svojevrsten kulturni mejnik, da tako hrupna zasedba nastopi na prizorišču visoke klasične kulture, obeta pa se še en njihov nastop. In odziv? Hiša je dobro prestala radikalni preizkus akustike ... In tudi statike. Intendant filharmonije Christoph Lieben-Seutter je bil po koncertu nadvse vesel in za DPA je povedal: "Zvok je bil odličen. Zvočni sistem je zapleten in se je tudi dobro obnesel."

Ob 58-letnem pevcu Blixi Bargeldu, ki je ponovno dokazal svoje kdaj skoraj nepojmljive glasovne sposobnosti, so na odru stali še basist Alexander Hacke, kitarist Jochen Arbeit ter tolkalca N.U. Unruh in Rudolf Moser. Zasedba pa je dokazala, da je še zmeraj zvesta "večnemu iskanju še neodkritega hrupa," kakor piše na njihovi spletni strani.

"Novi templji so že razpokani"

Kot naročen za koncert na tako pregrešno dragem prizorišču, ki so ga gradili kar deset let in ki je za več kot desetkrat preseglo prvotno načrtovane stroške (s 77 na vrtoglavih 789 milijonov evrov), pa je verz iz skladbe Die Befindlichkeit des Landes. Tako so Bargeldove besede "novi templji so že razpokani, so prihodnje ruševine," so padle na plodna tla in izvabile nemalo hihitanja iz občinstva.

Konec januarja bodo v Elbphilharmonie prikazali še dokumentarni film o berlinskih hrupnežih, naslovljen Liebeslieder, iz neklasičnih glasbenih voda pa sta za zdaj napovedana še koncerta zasedbe Lambchop iz ZDA (22. februarja) in norveškega dvojca Kings of Convenience (8. maja).

P. G.