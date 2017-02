Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 3p, nov album zasedbe Hamo & Tribute 2 Love, lahko označimo za zelo prepričljivo delo. Foto: Promocijsko gradivo Srbi radi pravijo, da so vse prave ljubezni žalostne. Enako je večina dobrih slovenskih albumov - v zadnjem času pa še posebej - v počasnem tempu. 3p je med podobnimi še najboljši. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hamo & Tribute 2 Love - 3p

Samozaložba, 2017

28. februar 2017 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bluzovska pripovednost ne zahteva odkrivanja novih estetskih tehnik. Tudi če se verzi, zapeti po bluzovsko, ponavljajo minuto ali več ali pa kar pol songa je še vedno vse lepo in prav. Edino, kar pri bluzu res šteje, je prepričljivost. In 3p je prepričljiv album, zelo prepričljiv.

Že v začetni pesmi Vreme za lubezen so Hamo & Tribute 2 Love zelo vznemirljivi, čeravno ima song za izvajalca zelo značilno temperaturo. Toda dinamika, podkrepljena s futuristično pospremljeno prvo kitico in takoj zatem tudi mističnim nastopom spremljevalnega zbora, ki se pozneje ne oglasi več, daje slutiti, da bo v nadaljevanju zbirke osmih komadov še pestro.

Road-movie boogie-woogie rokovska in hkrati najhitrejša na pričujočem tretjem albumu priljubljene domače zasedbe, to je pesem Zabluzu, ima klasičen kroj in udaren zvokovni oklep, a tudi temu ne manjka obrat. Poslušalec bi ob začetno nakazanem iskrem ritmu pričakoval amerikanizirano fabulo v slogu “zapuščam to mesto, grem na cesto, nova baby me že čaka drugje”. Toda Hamo ne zavije dlje kot s pogledom na sosednji balkon. Kljub temu se z verzi ne oddalji od premišljenega minimalizma, v primerjavi z Mojo lepo sosedo Klemna Klemna ter Gino Mafije, Bobija Vejna in Kinga pa sploh. Zabluzu je tista, ki naj postane zimzelenka!

Tudi Govori mi grdo je zagrizeno izpovedna, poln zvok pa song zagotovo povzdigne med najboljše posnetke iz slovenske rokovske zakladnice zadnje dekade.

Hamov izjemni vokal je vse preveč kreslinovsko ali predinovsko neizkoriščen v Uspavanki. Seveda je ta nežna balada za kombinatoriko pesmarice 3p dobrodošla, za človeštvo pa raje manj pomembna.

Zelo všečna je tudi skladba Gospod. Še bolj trpka balada, podkrepljena s hammondovimi orglami, ujeta v prelepo zvočno krajino, ob tem, da je celovita zgodba izvita iz še enega idealnega pesniškega krokija. Refren songa poskrbi, da ta izzveni kot takojšnja uspešnica. Ob tem, da tudi v tej ni težko odkriti kreslinovsko - pri Vladu zelo podobno zapeti Gospod nastopa v njegovi Črni kitari - in siddhartovsko esenco - če so Siddharta v slovenskem leporečju strli vsaj eno krepko, je to tista prispodoba vzajemnega odnosa med soljo in rano. Verjamem, da je Hamo kolegom, gospodu in solinarjem svoj tihi sarkazem s pomežikom nakazal že pred časom.

Festivalsko-prijateljsko izzveni pesem Ona gre. Njena oblika sicer ukega poslušalca zdrami težje.

Do izdatno več simpatij je upravičena naslednja - Ti in mraz. Hamo & Tribute 2 Love s to vstopijo v srce slovenske popularno glasbene termike. Najdaljša pesem na albumu se zdi najkrajša; ker je najbolj srčna. Vokalno je Matevž Šalehar - Hamo v tem segmentu 3p res odličen.

Klavirsko uvedena vinjeta Telo kot značajski podpis všečno zaključi primer.

Matjaž Ambrožič

