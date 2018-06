Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Britanski dramatik, scenarist, režiser in romanopisec Hanif Kureishi v svojem romanu Zadnja beseda, ki je letos izšel tudi v slovenščini. Foto: Študentska založba Dodaj v

Hanif Kureishi

(1954)

18. junij 2018 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Strah konservativcev pred drugačnimi glasovi ne izvira iz strahu, da umetniki zunaj mainstreama ne bodo nadarjeni, da bodo knjigarne in galerije napolnili s šodrom; izvira iz strahu, da bodo briljantni in izjemni. Konservativci bodo morali požreti dejstvo, da je bil kljub neverjetnemu uspehu britanske umetnosti resničen talent, zanemarjan in spregledan pri tistih, ki vladajo v kulturi. Šole, medije, univerze in kulturni svet so namerno zapirali pred zanimivimi ljudmi.

Dobra novica je, da vladajočo raso grabi strah pred tem, katere glasove bodo morali začeti poslušati. V tem strašnem trenutku brexita, času umika v nacionalizem in paniko, ko se podobne stvari dogajajo povsod po Evropi, je čas, da vsi umetniki spregovorijo – še posebej tisti, katerih glasove smo doslej zanemarjali."

– Hanif Kureishi se je s kolumno v Guardianu odzval na nedavne izjave kolegice Lionel Shriver, ki je posvarila pred "pretiravanjem" s politiko vključevanja.

Ana Jurc