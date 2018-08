Hanna Slak in Sonja Prosenc na festivalu Herceg Novi

Med najnovejšimi filmi priznanih filmskih avtorjev

3. avgust 2018 ob 12:29

Herceg Novi - MMC RTV SLO, STA

V tekmovalnem programu 32. filmskega festivala Herceg Novi v Črni gori se s filmom Rudar predstavlja tudi režiserka Hanna Slak, v družbi dvanajstih najboljših filmov leta iz programa Kino Evropa pa je na sporedu tudi film Zgodovina ljubezni režiserke Sonje Prosenc.

Mednarodni program sestavlja tekmovalna sekcija regionalnih celovečernih in dokumentarnih filmov ter študentskih filmov. Netekmovalni program Kino Evropa pa predstavlja najnovejše filme priznanih filmskih avtorjev.

Rudar se predstavlja v konkurenci 11 filmov z balkanskega in sredozemskega območja. Med njimi bodo prikazali regionalno premiero zmagovalca Karlovih Varov, romunski film Ni pomembno, če bomo v zgodovino prišli kot barbari režiserja Raduja Juda, hrvaški film Comic Sans Nevia Maraševića ter makedonski film Leto opice režiserja Vladimirja Blaževskega, ki je nastal v koprodukciji s Slovenijo.

Še ena mednarodna predstavitev nagrajenega Rudarja

Igrani celovečerec Hanne Slak bodo predvajali nocoj, pozno zvečer na trdnjavi Kanli Kula. Rudar temelji na resničnih dogodkih iz življenja zasavskega rudarja Mehmedalije Alića in njegovi avtobiografiji Nihče. Pripoveduje pretresljivo zgodbo o rudarju, ki se bori za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev. Na 20. festivalu slovenskega filma je prejel vesne za režijo, montažo in glavno moško vlogo, ki jo je odigral Leon Lučev.

Mednarodno premiero je film doživel oktobra lani v Varšavi, kjer je prejel posebno omembo strokovne in ekumenske žirije, v letu 2018 pa je film obiskal 14 mednarodnih filmskih festivalov in prejel še nekaj nagrad.

Program Kino Evropa je namenjen predstavitvi najboljših in nagrajenih filmov z največjih filmskih festivalov. V Herceg Novem bodo med drugimi pred sarajevskim filmskim festivalom predvajali poljski film Hladna vojna režiserja Pavla Pawlikovskega, ki je maja na festivalu v Cannesu prejel nagrado za najboljšo režijo, italijanski film Dogman režiserja Mattea Garroneja, za vlogo, v katerem je v Cannesu slavil igralec Marcello Fonte, pa tudi kontroverzni romunski film Brez dotika režiserke Adine Pintille, zmagovalke zadnjega Berlinala.

Čistokrvni arthouse Sonje Prosenc

V ponedeljek se bo v elitni družbi predvajala tudi projekcija slovenskega filma Zgodovina ljubezni režiserke Sonje Prosenc, ki se bo projekcije tudi udeležila. Film je na julijskem festivalu v Karlovih Varih prejel posebno omembo žirije. Zgodba sledi Ivi, ki med žalovanjem za materjo, umrlo v nesreči, odkrije njeno skrivno razmerje z opernim dirigentom Erikom. Ko preboli prvo razočaranje in občutek izdaje, ugotovi, da lahko z Erikom deli svojo izgubo.

Selektor programa, filmski režiser Ivan Marinović je Zgodovino ljubezni na spletni strani festivala napovedal kot "čistokrvni arthouse, ki bo zaradi svojega ritma, likovnosti in glavnega motiva na trdnjavi Forte Mare občinstvu ponudil resnično kinematografsko doživetje".

Najpomembnejši filmski festival v Črni gori so pred leti zagnali z željo po promociji regionalne in svetovne kinematografije, še posebej pa odpira prostor avtorjem in avtoricam, ki negujejo izvirno umetniško senzibilnost, pogumen pristop k družbeni stvarnosti, filmskemu jeziku in produkciji.

M. K.