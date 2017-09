Eden izmed 500 izvodov prve knjige o Harryju Potterju vreden več kot 67.000 evrov

Leta 1997 je izšlo le 500 izvodov knjige

20. september 2017 ob 14:04

Dallas - MMC RTV SLO, STA

Na dražbi v ZDA so redko izdajo knjige Harry Potter in kamen modrosti prodali za 81.250 dolarjev (več kot 67.000 evrov), s čimer je postala najdražje prodano nepodpisano fantazijsko delo v zadnjih 50 letih.

Prva izdaja knjige Harry Potter in kamen modrosti je leta 1997 izšla v le 500 izvodih, od tega jih je bilo 300 namenjenih britanskim knjižnicam. Za knjigo se je zanimalo več potencialnih kupcev, ki so njeno ceno prignali v višino. Knjiga je namreč dosegla štirikrat višjo ceno od izračunane tržne vrednosti.

Britanska pisateljica J. K. Rowling je prvo knjigo pisala pet let, po dveh letih zavrnitev pri založniških knjigah pa je končno prišla na police. Idejo za serijo knjig o Harryju Potterju je dobila leta 1990 med vožnjo z vlakom. Zadnja knjiga, skupno jih je napisala osem, je izšla lani. Knjige so doživele tudi filmske in gledališče upodobitve. Štiri leta po izidu prve knjige, s katero se je začela prava bralska evforija, se je začela še filmska franšiza. Posneli so osem filmskih uspešnic, ki so polnile kinodvorane po vsem svetu.

Od izida prvega romana dalje so ljudje po svetu pokupili več kot 450 milijonov knjig o Harryju Potterju; prevedene so bile v 79 jezikov, tudi v slovenščino. Danes poznamo cel kup poznejših knjižnih serij in uspešnic, ki so si uspeh in prepoznavnost izborile v niši, ki jo je pred tem ustvarila J. K. Rowling.

K. T.