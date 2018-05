Harvey Weinstein po predaji policiji obtožen posilstva in spolnih zlorab

Po izbruhu afere vzniknili gibanji #MeToo in #Time'sUp

25. maj 2018 ob 10:15,

zadnji poseg: 25. maj 2018 ob 15:50

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Hollywodski filmski producent Harvey Weinstein se je predal newyorški policiji zaradi kazenske preiskave o spolnem nadlegovanju oziroma napadu. Vklenjenega v lisice so ga odpeljali na sodišče.

Tožilec je tam dejal, da je Weinstein "izrabil svoj položaj, denar in moč, da je mlade ženske zvabil v položaj, v katerem je lahko nad njimi izvajal spolno nasilje". Sodnik mu je določil plačilo varščine v višini milijon dolarjev v gotovini ali deset milijonov v obveznicah. Poleg tega bo moral nositi nadzorno zapestnico, ki bo spremljala njegovo gibanje.

Obtožbe naj bi se nanašale na primer igralke Lucie Evans, ki ga obtožuje, da jo je leta 2004 prisilil v oralni spolni odnos.

Weinsteina je Evansova lani obtožila, da jo je leta 2004 kot mlado igralko prisilil, da ga je oralno zadovoljila, ker je s tem pogojeval njeno vlogo v filmu. Podobno naj bi počel s številnimi drugimi ženskami, a sam še vedno vztraja, da so bili vsi spolni odnosi sporazumni. Po newyorškem zakonu ga lahko preganjajo za vse spolne napade po letu 2001.

Spolnih napadov in nadlegovanja ga je doslej obtožilo več kot 70 žensk. Javni tožilec Manhattna Cyrus Vance pa bo po daljšem odlašanju, kot kaže, proti filmskemu mogotcu vendarle ukrepal.

Obtožbe se kar vrstijo

Že leta 2015 je Weinsteina zaradi spolnega napada prijavila italijanska igralka Asia Argento. Policisti so jo opremili s prisluškovalno napravo, na katero ji je uspelo posneti tudi njegovo priznanje, a je Vance na jezo policije zavrnil obtožnico. Guverner New Yorka Andrew Cuomo je zato letos uvedel preiskavo proti tožilcu, ki tako verjetno zdaj ne bo vodil primera. Newyorška policija preiskuje tudi obtožbe igralke Paz de la Huerta, ki trdi, da jo je Weinstein posilil. Pred dnevi pa je tožbo proti padlemu filmskemu mogotcu vložila tudi producentka Netflixa Alexandra Canosa, ki naj bi jo Weinstein v petletnem obdobju večkrat posilil, spolno nadlegoval in verbalno izsiljeval.

Weinstein ob prihodu na policijsko postajo na Manhattnu ni dajal izjav, prav tako zadeve ni želel komentirati njegov odvetnik Benjamin Brafman.

Njegove žrtve tudi slavne igralke

O preiskavi Weinsteina razmišljajo tudi v Londonu in Los Angelesu, kjer ga toži igralka Ashley Judd, ker ni dobila vloge v filmu Gospodar prstanov, potem ko je zavrnila njegovo izsiljevanje s spolnim odnosom. Podobnih primerov je še več, saj so se v zadnjih mesecih bolj in manj znane igralke s podobnimi zgodbami oglašale kot po tekočem traku. Proti Weinsteinu so spregovorile med drugimi Rose McGowan, Kate Beckinsale, Lysette Anthony, Uma Thurman in Gwyneth Paltrow.

Weinstein je izgubil svoje producentsko podjetje, odslovili so ga iz Akademije filmskih znanosti in umetnosti, sam pa se je umaknil v Arizono, kjer se zdravi zaradi zasvojenosti s spolnostjo.

Velike družbene spremembe

Prve domine so začele padati lani, ko sta New York Times in revija New Yorker objavila prve izpovedi njegovih žrtev, nato se je sprožil plaz, ki je z gibanjem #MeToo (#Jaztudi) poleg Weinsteina odnesel že številne mogočne in bogate vplivneže iz Hollywooda, politike, poslovnega sveta, medijev in športa. Gibanje #MeToo je na družbenih omrežjih začela igralka Alyssa Milano, ki je vse ženske, ki so na lastni koži občutile spolno nadlegovanje ali nasilje, pozvala, naj odgovorijo z besedama "jaz tudi". V 24 urah je zbrala kar pol milijona odgovorov.

Januarja je več kot 300 igralk, scenaristov in režiserjev obeh spolov sprožilo še projekt Time's Up, s katerim so v enem mesecu zbrali 21 milijonov dolarjev za pokritje sodnih in pravnih stroškov za ljudi, ki se bodo odločili za tožbe zaradi nadlegovanja, zlorab in napadov na delovnem mestu.

A. P. J.