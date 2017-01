Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Televizijskih nagrad je veliko, a ena je najpomembnejša: najboljša serija v dramski kategoriji. Letos je to Netflixova Krona, ki v desetih enournih epizodah dokumentira zgodnja leta vladavine britanske kraljice Elizabete II. Igra jo Claire Foy, ki je postala tudi najboljša igralka v dramski seriji. Foto: Reuters Gledal in užival sem ob Kroni, ampak najbrž sem še bolj vesel, da so majhni, človeški projekti prevladali nad velikopoteznostjo in stroji. John Landgraf, predsednik mreže FX) Ime in obraz Donalda Gloverja si velja zapomniti: nagrade pobira za Atlanto, uspešen je kot raper Childish Gambino, pridružil pa se je tudi sagi Vojna zvezd. Foto: Reuters Še predsednik AMC-ja Charlie Collier je priznal, da je presenečen nad uspehom serije The Night Manager. Igralska priznanja so dobili Hugh Laurie (na fotografiji), Olivia Coleman in Tom Hiddleston, ta je v svoji kategoriji premagal Johna Turturra in Riza Ahmeda. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

HBO o svojem velikem porazu na zlatih globusih: "Se zgodi"

Dobro leto tudi za manjše mreže

9. januar 2017 ob 12:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Največje presenečenje podelitve zlatih globusov se ne skriva med filmskimi sekcijami - zanimivo je predvsem to, da je kabelska mreža HBO prvič po dolgih letih z velike podelitve nagrad odkorakala praznih rok.

Kabelska mreža HBO je sinočnjo podelitev zlatih globusov čakala samozavestno: v boj so šli s 14 nominacijami, kar je več kot kateri koli drug ponudnik tv-vsebin. Na koncu so jih tekmeci prehiteli po levi in desni: mreža FX je osvojila štiri zlate globuse, AMC in Netflix po dva, Amazon in ABC pa po enega vsak.



Čeprav je Zveza tujih novinarjev v Hollywoodu znana po tem, da radi med zmagovalce natrosijo nekaj presenečenj, analitiki vseeno niso pričakovali, da bo HBO, ki ima v rokavu nekaj kritiško hvaljenih in dobro gledanih adutov, kot so Igra prestolov, Veep in Westworld, ostal popolnoma praznih rok.

"Seveda je bolj zabavno zmagati"

"Po eni strani sem zelo ponosen na 14 nominacij," je predsednik programa Casey Bloys po podelitvi komentiral za The Hollywood Reporter. "Po drugi strani pa je seveda vedno bolj zabavno zmagati. Smo pa ponosni na serije. Včasih izgubiš, včasih zmagaš; treba se je ozreti na stvari, ki te čakajo v prihodnosti. Včasih se tako obnese: imeli smo dobro letino na podelitvi emmyjev in slabo na podelitvi zlatih globusov. Se zgodi."

Vedno veliko nominacij, pa malo manj zmag

Lani so HBO-jevci domov odnesli en sam globus, za miniserijo Show Me a Hero, čeprav so imeli kar sedem nominacij. Leto prej so spet vodili po številu nominaciji (15), pa je bil na koncu nagrajen le film The Normal Heart. V letu 2014 je bila statistika podobna: devet nominacij, dve zmagi.

Tudi "male ribe" so uspešne v velikem ribniku

Televizija FX je, po drugi plati, dobro bero z emmyjev včeraj nadgradila še z zlatima globusoma za najboljšo komično serijo (Atlanta) in igralcem v komediji (Donald Glover v Atlanti) ter za miniserijo (People v. O.J. Simpson: American Crime Story) in igralko v isti kategoriji (Sarah Paulson). Predsednik FX-a John Landgraf tako razporeditev nagrad (dobro se je odrezala še ena majhna kabelska televizija, AMC) razume kot točko za "majhne ribe" v svetu, kjer je Netflix pripravljen odšteti šest milijard dolarjev za nove serije in skoraj v tedenskih razmikih predstavlja nove vsebine.

"Klobuk dol zmagovalcem Amazona (Billy Bob Thornton) in Netflixa - Krona se sijajna serija. Ampak tu sem zato, da se potegujem za manjše znamke in osebno kuriranje, za ljudi, ki vodijo podjetja, ki jim ni vseeno za zgodbe in ustvarjalce. AMC-jevci so bili vedno naši tekmeci in kolegi; zelo sem vesel zanje. Gledal in užival sem ob Kroni, ampak najbrž sem še bolj vesel, da so majhni, človeški projekti prevladali nad velikopoteznostjo in stroji."

HBO: "Računajte na nas"

Prvi mož HBO-ja je zvest svoji mantri in gleda v prihodnost. Bloys za naslednjo sezono napoveduje cel kup novosti: "Nekaj dobrih novic: Westworld se vrača v letu 2018; prihajata seriji Big Little Lies in The Deuce ter sklepna sezona za The Leftovers. Upam, da se bodo naslednje leto spomnili Punc (The Girls), ker je to super serija, pa včasih ostane spregledana." Obenem potekajo tudi pogajanja za novo sezono The Night, Nic Pizzolatto (avtor Pravega detektiva) pa ima "nekaj idej, o katerih se želi pogovoriti".

A. J.