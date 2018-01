Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Emil Kozole: HMIYFW. Foto: Aksioma Dodaj v

Hej, me v redu slišiš ali premislek o lastnem mestu sredi digitaliziranega sveta

Razstava bo odprta do 24. februarja

26. januar 2018 ob 18:13

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Po lanski predstavitvi v Aksiomi se pet mladih umetnikov, Nika Ham, Emil Kozole, Iza Pavlina, Dorotea Škrabo in Valeria Wolf Gang, predstavlja v Studiu Umetnostne galerije Maribor (UGM). Njihova dela povezuje rdeča nit komunikacije, kot pove že naslov skupne postavitve "Hej, me v redu slišiš?".

Avtorji so svoje projekte lani in predlani najprej izvedli v okviru iniciative za podporo mladih umetnikov U30+ v produkciji Zavoda za sodobne umetnosti Aksioma v Ljubljani. V projektnem prostoru Aksiome se je vsak predstavil samostojno, tamkajšnja ekipa pa je mladim umetnikom ponudila mentorstvo, produkcijska sredstva, prostor za izvedbo, tehnično opremo in podporo, promocijo, foto- in videodokumentacijo ter možnost gostovanj. To zdaj uresničujejo z razstavo v Mariboru, kjer bodo projekti prvič prikazani skupaj in povezani v celoto.

Nagovor digitalnim domorodcem

Umetniki uporabljajo sodobne komunikacijske kanale - družbena omrežja, telefonske aplikacije, različna spletna strani in orodja enosmernega nadzora -, vse te pa se v svojih delih uporabljajo kot komunikacijsko sredstvo, se z njimi igrajo, opozarjajo na njihove pomanjkljivosti, na morebitne komunikacijske šume ob njihovi uporabi in na možnosti njihove zlorabe. S tem nagovarjajo svoje vrstnike - digitalne domorodce, ki vsa ta sredstva vsakodnevno uporabljajo in so navidezno resničnost digitalnega filtra v veliki meri ponotranjili.

Ob tem poskušajo segati tudi čez zamejitve družbene hierarhije, tako generacijske kot hierarhije položaja in vpliva. Kot pišejo gostitelji, je razstava zato tudi premislek o lastnem mestu sredi digitaliziranega sveta in hkrati poskus komunikacije te živete izkušnje tistim, ki jim je to okolje tuje.

Pol ure pred odprtjem je potekal voden ogled razstave, ki jo je predstavil kustos v UGM-ju Jure Kirbiš.

M. K.