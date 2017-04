Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Četrta, kritiško zelo hvaljena sezona zaporniške serije se je končala silno napeto: v zaporu je izbruhnil upor, eden izmed najbolj osovraženih paznikov pa se je znašel v neugodnem položaju tarče. Bodo hekerji zdaj z eno samo gesto pokvarili napetost, ki so jo pri Netflixu stopnjevali vse leto, ko smo čakali na nove epizode? Foto: IMDb Netflix je hotel z objavo nove sezone OITNB počakati do junija: promocija se ni niti še zares začela. Foto: IMDb

Heker ukradel novo sezono Netflixove uspešnice, zahteva odkupnino

V rokah ima - po lastnih besedah - tudi druge vsebine

29. april 2017 ob 12:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Velikan med ponudniki vsebin na zahtevo se je znašel v kibernetični nočni mori: anonimni hekerji so razglasili, da so se dokopali do pete, še neizdane sezone nadaljevanke Orange Is The New Black. V zameno za to, da je ne objavijo na spletu, od Netflixa zahtevajo odkupnino.

Skupina anonimnih spletnih piratov, ki si je nadela vzdevek The Dark Overlord, trdi, da je vse epizode pete sezone - Netflix jo je nameraval v celoti objaviti 9. junija - že naložila na The Pirate Bay, spletno stran, namenjeno deljenju nezakonitih vsebin. (Za zdaj sicer še ni bilo potrjeno, ali je datoteka avtentična ali ne.)

V grozilnem pismu z zahtevo za odkupnino se The Dark Overlord pohvali, da se je z enim samim vdorom dokopal tudi do zaupnih vsebin številnih podjetij. Pravi, da bo objavil tudi te, če Netflix ne poravna "skromnega" zneska, ki ga zahteva od njih. "Kdo bo naslednji na seznamu?" je tvitnil sinoči. "Fox, IFC, National Geographic in ABC. Oh, kako se bomo zabavali. To ni več igra."

"S položajem smo na tekočem," so pri Netflixu za zdaj skopo potrdili za filmski blog Deadline. "Produkcijsko prodajno podjetje, ki sodeluje z več velikimi televizijskimi studii, je bilo žrtev vdora. Oblasti so bile obveščene." Za tiskovno agencijo AP so potrdili še, da primer raziskuje tako FBI kot drugi pristojni organi.

Osvežimo spomin: priljubljena serija Orange Is The New Black, ki spremlja življenje v ženskem zaporu Litchfield, je četrto sezono sklenila dramatično: potem ko je zaradi nasilja paznikov umrla ena izmed osrednjih junakinj serije (njena smrt je bila neposredna referenca na gibanje Black Lives Matter), je v Litchfieldu izbruhnil upor. Ena izmed preostalih protagonistk se je dokopala do pištole in šele v nadaljevanju se bo izkazalo, ali se bo tudi v resnici maščevala nad sadističnim paznikom. Peta sezona menda poteka skoraj v realnem času: vse epizode se zvrstijo v treh dneh v življenju protagonistov.

Serija je tri leta dobila nagrado SAG (igralskega ceha) za najboljšo igralsko zasedbo v komični seriji, za emmyja pa je bila nominirana tako v sekciji najboljše komedije kot tudi najboljše drame.

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we're all going to have. We're not playing any games anymore. — thedarkoverlord (@tdohack3r) April 29, 2017

