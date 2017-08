Hekerji ne odnehajo. Od HBO-ja zahtevajo odkupnino.

Objavili scenarij pete epizode in druge podatke

8. avgust 2017 ob 20:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Saga z ukradenimi scenariji in informacijami, povezanimi z nadaljevanko Igra prestolov, se nadaljuje in postaja skoraj tako napeta kot Martinova domišljijska zgodba sama. Hekerji, ki so pred nedavnim vdrli v HBO-jev sistem, so objavili nekaj novih podatkov, zatem pa zahtevali večmilijonsko odkupnino.

Med gradivom, ki so ga pod imenom "gospod Smith" objavili tokrat, je tudi scenarij za peto epizodo serije, ki je po še enem epskem poglavju ta hip na sredini sedme in s tem predzadnje sezone. Objava obsega tudi druge dokumente ameriške televizijske mreže in celo videoposnetke epizod.

Anonimni hekerji trdijo, da posedujejo vsega skupaj 1,5 terabajta podatkov, vključno z elektronsko korespondenco meseca dni, administrativnimi gesli ter osnutki scenarijev petih epizod. Pri HBO-ju sicer ne verjamejo, da so vdrli v njihov celotni sistem elektronske pošte.

Teden dni po tem, ko so hekerji objavili prvi del plena, ki so ga pridobili z vdorom v HBO-jev sistem, so drug snop razkritih podatkov dramatično naslovili HBO pada (HBO is falling). V tem naj bi bile še zaposlitvene pogodbe, pravni podatki in druge datoteke družbe. Po poročanju AP-ja naj bi vsebovali celo osebne podatke nekaterih članov igralske zasedbe serije Igra prestolov.

Neznana višina zahtevane odkupnine

Hekerji so odkupnino zahtevali v pet minut dolgem videu, ki so ga naslovili na HBO-jevega izvršnega direktorja Richarda Pleplerja. Vendar pred javnostjo samega zneska, ki ga zahtevajo, niso razkrili. "Naša zahteva je jasna in ni predmet pogajanja: v zameno, da prenehamo objavljati vaše podatke, zahtevamo XXXX dolarjev," pravi sporočilo s podpisom gospoda Smitha. Sporočilo, ki sicer ne vsebuje datuma, HBO-ju postavlja tridnevni rok za izpolnitev zahteve. Po poročanju AP-ja naj bi šlo za večmilijonski denarni zahtevek, če HBO ne bi plačal odkupnine, pa grozijo z objavo celotne nadaljevanke in drugih občutljivih dokumentov. Zahtevo so povzeli v napisu, ki se je izpisoval pred črnim ozadjem in je menda poln navezav na svet popkulture, tudi pravopisnih napak.

Pri HBO-ju, kjer so že pretekli teden potrdili vdor v svoj sistem, pravijo, da nadaljujejo preiskavo, pri tem pa sodelujejo s policijo in podjetjem za kibernetsko varnost. Hekerji trdijo, da so za vdor v HBO-jevo mrežo potrebovali šest mesecev. Kot še trdijo v videu, je HBO že njihova 17. tarča, le tri od teh pa so doslej zavrnile plačilo odkupnine.

Za zdaj se zdi, da je hekerski vdor vseeno manjši udarec, kot ga je leta 2014 doživel studio Sony. Neznana hekerska skupina se je tedaj dokopala do tisoče elektronskih pisem, ki so pošiljatelje spravili v veliko zadrego, zasebnih podatkov in višine honorarjev skoraj 50.000 zaposlenih.

M. K.