Hekerji razkrili, da jim je HBO ponudil četrt milijona dolarjev

Pogajanja so kljub temu padla v vodo

11. avgust 2017 ob 16:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hekerji, ki so pred kratkim vlomili v bazo ameriške televizijske mreže HBO in - po lastnih besedah - ukradli 1,5 terabajta podatkov, so objavili še kopijo e-pošte, v kateri jim podpredsednik HBO-ja ponuja odkupnino v višini 250 tisoč dolarjev.

Objava, ki ima najbrž cilj v zadrego spraviti in javno osramotiti HBO, je elektronsko pismo, datirano 27. julija, ki razkriva pogajalski proces med anonimnimi hekerji in mrežo. Iz korespondence je jasno predvsem to, da so bili pri HBO-ju zelo pazljivi, da niso omenili, da skušajo plačati odkupnino - ponudili so nagrado za "odkritje šibkosti v njihovem sistemu".

Žrtve vdora v korespondenci pišejo še, da že "od 23. julija pregledujemo material, ki ste nam ga posredovali .... V duhu profesionalnega sodelovanja prosimo, da rok podaljšate za en teden". In v nadaljevanju: "V znamenju dobre vere na naši strani bi se radi zavezali, da bomo plačali nagrado za odkritje hrošča v višini 250 tisoč dolarjev takoj, ko bomo uspeli odpreti potrebni račun in kupiti bitcoine".



Kontaktna oseba: gospod Smith

Za zdaj še ni bilo potrjeno, ali je e-pismo avtentično ali pa je bilo na kakršen koli način prirejeno. Je pa naslov, s katerega je "gospod Smith" korespondenco posredoval The Hollywood Reporterju, prav tisti, s katerega je v preteklosti posredoval dokaze o vdoru in kraji. HBO nove situacije noče komentirati.

"Za zdaj še nismo uspeli vzpostaviti infrastrukture, ki je potrebna za plačila visokih zneskov v bitcoinih, čeprav po vašem nasvetu urejamo vse potrebno," še piše podpredsednik v svojem e-pismu.

3. avgusta so hekerji za The Hollywood Reporter potrdili, da je na njihovi strani edina motivacija denar. "Za seboj imamo tedne pogajanj z odgovornimi pri HBO-ju, a so prelomili svoje obljube in se skušajo igračkati z nami ..."

Ne vemo, koliko denarja so sploh hoteli

Od televizijske mreže so torej ukradli 1,5 terabajta podatkov, trdijo. Do zdaj so na spletu objavili že več še nepredvajanih HBO-jevih vsebin, denimo Ballers in Room 104, pa tudi kupe datotek, med katerimi je bila obnova vsebine naslednje epizode Igre prestolov in skoraj vsa elektronska korespondenca vodstva za 30-dnevno obdobje. V tem sklopu je tudi originalno pismo hekerjev z zahtevo za odkupnino, v katerem priznavajo, da je bil HBO "eden od trših orehov". Vsota denarja, ki jo pričakujejo, je bila sicer cenzurirana.

Nevarno je razkriti, da si plačal

Ponudniki vsebin, ki se znajdejo v vlogi žrtev hekerskih napadov, praviloma nočejo priznati, da so plačali odkupnino ali sploh ponudili plačilo kakršnega koli zneska, saj bi to postavilo precedens, ki bi lahko imel usodne posledice za celo industrijo. (V zadnjem letu je bil kljub temu vsaj en potrjen primer izplačane odkupnine.) Čisto mogoče je sicer, da pri HBO-ju nikoli niso nameravali plačati in so samo iskali način, kako si kupiti več časa, preden pirati njihove vsebine objavijo na spletu.

