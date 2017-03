Henri Matisse, ki sodi med največje koloriste 20. stoletja, se je rodil leta 1869 v kraju Le Cateau Cambresis. Naslikal je številne akte, krajine, tihožitja in interjerje. Prelomno je bilo leto 1941, ko je po operaciji ostal priklenjen na posteljo in se je posvetil kolažu. Med njegovimi najpomembnejšimi deli so Joie de vivre(1906), Gospa s klobukom (1905), Klavirska ura (1916), Odaliska z magnolijami (1924), Dama v modrem (1937) in Rdeči interjer (1948). Foto: Wikimedia