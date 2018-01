Hilary Mantel je pravi naslov za pisateljske nasvete: Bookerjevo nagrado je dobila že dvakrat, najprej leta 2009 za roman Wolf Hall in še leta 2012 za Bring Up the Bodies, drugi del trilogije o Thomasu Cromwellu. Tako je postala tudi prva (in za zdaj edina) ženska z dvema Bookerjevima nagradama. Foto: EPA