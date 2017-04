Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Kratki dokumentarec Protectors, ki ga je režirala Kathryn Bigelow, je nastal pod okriljem podjetja National Geographic. Foto: Reuters Dokumentarec National Geographica popisuje vsakdan čuvaja, ki je včasih edino, kar stoji na poti divjim lovcem na lovu za slonovino. Čuvajem parka nenehno grozi nevarnost ali pa celo smrt. Foto: Tribeca Film Festival Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hillary Clinton - gostja presenečenja na premieri okoljevarstvenega filma

Udeležila se je okrogle mize na festivalu Tribeca

24. april 2017 ob 18:21

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Hillary Clinton, ki se po novembrskem porazu na ameriških predsedniških volitvah ogiba javnih nastopov, je bila pretekli konec tedna gostja presenečenja na newyorškem festivalu Tribeca. Sodelovala je na okrogli mizi o nezakonitem lovu na slone.

Javna debata se je navezovala na - tik predtem premierno predvajani - "virtualni dokumentarec" oskarjevke Kathryn Bigelow The Protectors: Walk in the Rangers' Shoes. Osemminutni film gledalca postavi v čevlje delavca v naravnem rezervatu v Demokratični republiki Kongo.

"Ta trg je treba spraviti na kolena," je Clintonova povedala o preprodaji slonove kosti. Nepričakovani obisk, ki se je zgodil ravno na dan Zemlje, je eden iz serije nastopov Clintonove v zadnjem času; počasi se je začela vračati v soj žarometov, iz katerega se je umaknila po porazu na novembrskih volitvah.

Političarka je na "grozljivo morijo" slonov po lastnih besedah postala pozorna že, ko je bila na položaju zunanje ministrice. Pozneje je v okviru družinske neprofitne organizacije Clinton Global Initiative pomagala zagnati iniciativo proti divjemu lovu.

Divji lovci vsako leto v Afriki ubijejo več kot 30 tisoč slonov. Poleg tega, da redčijo ogroženo vrsto, preprodaja slonove kosti služi (tudi) kot finančna podpora ekstremističnim militantnim skupinam, je opozorila Clintonova. "Po naših ugotovitvah so bili glavni cilji trije: ustaviti pobijanje, ustaviti preprodajo in ustaviti povpraševanje."

V Ameriki še vedno ogromno povpraševanja

Največjei svetovni trg za nezakonito slonovino predstavlja Kitajska, a že na drugem mestu je Amerika - kar pomeni, da je dolžnost ZDA, da prevzamejo vlogo v boju proti nezakonitemu lovu, je prepričana političarka.

A. J.