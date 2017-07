Hillary Clinton o volitvah v ZDA: "Bila sem na žici brez varnostne mreže"

"Donald Trump je prekršil vsa pravila"

28. julij 2017 ob 21:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hillary Clinton bo o svojih izkušnjah v volilni bitki za predsedniški stolček v Beli hiši z Donaldom Trumpom, ki je "prekršil vsa pravila", napisala knjigo. Osvobodila se bo zavor in povedala vse.

Ko so bili lani izidi volitev v ZDA objavljeni, je to osupnilo ves svet, saj je v nasprotju z vsemi napovedmi in anketami politični novinec Donald Trump, ki se mu je odrekel celo del lastne republikanske stranke, premagal državno sekretarko (zunanjo ministrico) Hillary Clinton, ki so jo vsi že videli kot prvo predsednico ZDA in naslednico predsednika Baracka Obame.

Po objavi izidov volitev se je poražena kandidatka demokratske stranke umaknila izpod žarometov javnosti in se le še tu in tam oglasila prek družbenih omrežij, a zdaj je pripravljena na vrnitev, je poročal spletni Independent. V javnost se bo vrnila z izdajo knjige What happened? (Kaj se je zgodilo?, op. a.), v kateri bo razkrila vse podrobnosti, tudi najbolj osebne, iz dogajanja med turbulentno volilno kampanjo.

"Nasprotnik je prekršil vsa pravila"

Založniška hiša Simon & Schuster je že izdala uvod, kjer je med drugim Clintonova zapisala: "V preteklosti sem se zaradi razlogov, ki jih bom poskusila pojasniti, počutila, kot da moram biti zelo previdna v javnosti, kot da hodim po žici brez varnostne mreže. Zdaj pa se bom osvobodila vseh zavor."

Knjigo je založnik v uradnem povzetku opisal z besedami: "Osvobojena pritiska kandidature vas bo Hillary popeljala skozi intenzivne osebne izkušnje prve kandidatke ene glavnih ameriških političnih strank za predsednico ZDA. Volitve so zaznamovali bes, seksizem, zapleti - bolj čudni od znanstvene fantastike, rusko vmešavanje ter nasprotnik, ki je prekršil vsa pravila."

"Na teh straneh Hillary opiše, kako je bilo kandidirati proti Donaldu Trumpu, napake, ki jih je naredila, kako se je spopadla s šokantnim in pogubnim porazom in kako je našla moč, da se je po vsem tem spet postavila na noge," so še zapisali. Knjiga bo na knjižne police v ZDA prispela 12. septembra.

G. K.