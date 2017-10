Hindujski nacionalisti obrnili hrbet Tadž Mahalu

Na Unescovem seznamu kot "dragulj islamske arhitekture"

10. oktober 2017 ob 14:24

Agra - MMC RTV SLO

Hindujska nacionalistična oblast v indijski zvezni državi Utar Pradeš se je odločila izločiti vzdrževanje Tadž Mahala iz svojega proračuna za naslednje leto, prav tako ga je izločila iz turističnih brošur.

Gradnjo znamenitega mavzoleja Tadž Mahal, sicer tudi najbolj znane stavbe v Indiji, je v 17. stoletju naročil mogulski šah Džahan. V letu 1983 je bila ta veličastna zgradba uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine kot "dragulj islamske arhitekture in kot zelo občudovan spomenik svetovne dediščine".

In prav islamska kultura je tista, ki se vladajoči stranki Bharatija Džanata (BJP) zdi težavna. Tadž Mahal namreč ne odseva indijske kulture in si posledično ne zasluži denarja iz državne malhe, so prepričani oblastniki. Poleg tega so ga iz istih razlogov izločili še iz turističnih brošur, poroča portal radia Deutschlandfunk.

Neutolažljivi šah ni skoparil pri gradnji

Tadž Mahal je pri mestu Agra v Indiji kot grobnico za svojo ženo Ardžumand Banu Begum (znano tudi kot Mumtaz Mahal), ki je umrla pri porodu štirinajstega otroka, dal zgraditi neutolažljivi šah Džahan; gradnja je trajala od 1632 do 1653. Veličastni mavzolej so zgradili iz opeke, prekrite z marmorjem in peščenjakom, ter ga okrasili z dragimi in poldragimi kamni. Glavna kupola, prekrita z belim marmorjem, ki se vzpenja okoli 44 metrov v nebo, naj bi po nekaterih ocenah tehtala 12 tisoč ton.

Nekoč okoljsko, danes tudi ideološko ogrožen

Že pred leti so indijski mediji opozarjali na onesnaženje v okolici Tadž Mahala, in da prelepi marmor, s katerim je obložen, z usedanjem prahu ter razjedanjem kislega dežja propada zaradi naraščajočega indijskega prebivalstva, nerazsodnega gospodarskega razraščanja in neprimernih okoljskih zakonov. Nekateri domači strokovnjaki so takrat opozarjali tudi, da je zgradba v nevarnosti, da se posede ali celo zruši proti reki Jamuna. S prstom so pokazali tudi na arheološko organizacijo Archaeological Survey of India (ASI), ki je slabo opravila prenovitvena in popravljalna dela.

Indija na poti preobrazbe v božjo deželo

Ebba Koch, avtorica obsežne študije o tej znamenitosti, je pred časom zapisala: "Združuje veliko racionalnost oblikovanja z všečnostjo čutom. Tadž Mahal je bil ustvarjen z zlitjem mnogo arhitekturnih tradicij – srednjeazijskih, indijskih, hindujskih in islamskih, perzijskih in evropskih – zato ima univerzalno privlačnost, ki se dotakne vsega sveta." Seveda je ta zmes raznolikih kultur sporna za vladajočo stranko BJP - ki se jo v večini označuje kot "fašistično in populistično" -, saj želi Indijo preobraziti v hindujsko božjo deželo.

