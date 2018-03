Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Film Nevidni pripoveduje o štirih nemških Judih, ki so v času nacistične Nemčije preživeli v Berlinu. Foto: Promocijsko gradivo Usoda je zgodba o izraelskih kriminalcih, ki preživita teroristični napad na restavracijo v Jeruzalemu, to pa vzameta kot znak za nujen premislek o svojem življenju. Foto: Promocijsko gradivo V sklopu festivala bo imel Mirko Ilić v petek, 23. 3., predavanje na temo Simboli sovraštva. Foto: Miha Fras/ Festival strpnosti Direktor festivala Robert Waltl in umetniški vodja festivala Frank Stern sta program zasnovala z mislijo, da umetnost ne more spremeniti sveta, lahko pa umetniška dela spremenijo način dojemanja in odzivanja na krivice. Foto: Radio Slovenija Dodaj v

Hiša strpnosti: ker umetniška dela lahko spreminjajo dojemanje sveta

Za začetek film Nevidni in performans Spomini jedilne mize

18. marec 2018 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mini teater se bo v naslednjih dneh znova spremenil v Hišo strpnosti, v kateri bodo s pomočjo umetnosti preizpraševali različne nestrpnosti. Tem, ki jih je treba obravnavati, je veliko - letos se bodo posvetili predvsem vzponu desničarskih strank in vlad v Evropi in drugje, rasizmu in antisemitizmu ter diskriminaciji, ki temelji na narodnosti, socialnem statusu in spolu.

Festival Hiša strpnosti danes odpira projekcija filma Nevidni, do 23. marca pa bo poleg filmskih projekcij ponudil še izobraževalna jutra za mlade, razstave, gledališke predstave, predavanja in pogovore. Del programa se je že v petek in soboto odvil tudi v Mariboru.

Direktor festivala Robert Waltl in umetniški vodja festivala Frank Stern sta festival zasnovala z mislijo, da umetnost ne more spremeniti sveta, lahko pa umetniška dela spremenijo način dojemanja in odzivanja na krivice.

O prijateljstvu dveh družin

Odprtje festivala se bo odvilo tudi v znamenju performansa prištinskega umetnika Lekeja Rezniqija Spomini jedilne mize na Križevniški ulici, ki se posveča tematiki prijateljstva dveh družin. Rezniqi sam prihaja iz družine, ki je v drugi svetovni vojni rešila številne Jude. Vezi, ki so se tako stkale, se vijejo tudi skozi Spomine jedilne mize.

Podrobnejši program festivala Hiša strpnosti najdete tukaj.



Pogled mlade generacije na holokavst

V sklopu festivala si bo mogoče ogledati 18 filmov, v središču katerih so zgodbe otrok v času holokavsta, ki temeljijo na resničnih zgodbah preživelih. Gre za stvaritve mlade generacije filmarjev, ki se po Sternovih besedah zna spoprijeti s temi temami, ti filmi pa so popolnoma drugačni od hollywoodskih filmov na temo holokavsta.

Prvi bo, kot rečeno, Nevidni režiserja Clausa Räfla. Zgodba sledi štirim nemškim Judom, ki so v času nacizma preživeli v Berlinu. Stern bo o filmu tudi spregovoril festivalskemu občinstvu, projekciji pa bo sledil pogovor z igralcem Aaronom Altarasom in režiserjem.

Organizatorji pozornost usmerjajo še v izraelski film Usoda, ki ga je režiral Oded Raz. Film pripoveduje o kriminalcih Stevu in Chumi, ki sta edina preživela teroristični napad na restavracijo v Jeruzalemu. Preživetje razumeta kot znak, da morata spremeniti svoj način življenja in se podati na bolj altruistično pot. Film bosta predstavila scenarista in glavna igralca Guy Amir in Hanan Savyon.

Izobraževalna jutra za mlade

Stern je spomnil še na izobraževalna jutra, program za mlade, ki ga je razvil festival Hiša strpnosti in po čemer se ta tudi razlikuje od drugih festivalov po svetu. V sklopu izobraževalnih juter si bo šolska mladina lahko ogledala igrane in dokumentarne filme iz Francije, Izraela, Nemčije, Bosne in Slovenije, projekcijam pa bo sledil pogovor o doživetem.

Med festivalskimi dogodki velja omeniti še predavanje Mirka Ilića na temo Simboli sovraštva, z lutkovno predstavo Mini teatra Vsi tukaj, vsi skupaj pa bo festival nagovorili tudi najmlajše.

Ljubljanske ulice bo preplavila razstava plakatov na temo strpnosti. Razstavo priznanih umetnikov z vsega sveta, ki je pospremila že lanski festival, je njen avtor, grafični oblikovalec Mirko Ilić, razširil in dopolnil s plakati novih ustvarjalcev.

Festival organizirata Mini teater in Judovski kulturni center Ljubljana, partnerja programa v Mariboru sta GT22, Fundacija Sonda in Sinagoga Maribor.

M. K.