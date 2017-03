Hitlerjeva stvaritev oziroma "delo obupanca" prvič razkrita očem javnosti

V okviru razstave Umetnost in alienacija

16. marec 2017 ob 12:22

Oljna slika, ki je delo nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja in je sicer v lasti nekega nemškega zbiratelja, je na razstavi z naslovom Umetnost in alienacija v Mestnem muzeju v mestecu Salo ob Gardskem jezeru prvič postavljena na ogled javnosti.

Salo se je v zgodovino zapisal kot glavno mesto Italijanske socialne republike, fašistične marionetne države v Severni Italiji med nemško zasedbo. Država je obstajala med 23. septembrom 1943 in 26. aprilom 1945.

Od neuspešnega umetnika do diktatorja

Kot je znano, je Adolf Hitler sicer sprva hotel postati slikar, a mu ni uspelo priti na dunajsko Kunstakademie. Kljub temu je s slikanjem nadaljeval in tako je med drugim prerisoval podobe z razglednic in jih prodajal turistom, strokovnjaki pa njegova dela ocenjujejo kot povprečna.

Vittorio Sgarbi, kustos razstave italijanski umetnostni zgodovinar, je sliko označil kot "lopovščino". "Gre za delo obupanca, ki veliko pove o njegovi duševnosti. V njej človek ne vidi veličine ampak mizerijo tega človeka," besede Sgarbija povzema APA.

Hitler se je leta 1907 preselil na Dunaj, da bi študiral slikarstvo, a so ga na akademiji dvakrat zavrnili. Leta 1913 se je preselil v München in se tako izognil vpoklicu v vojsko. Vsa ta leta je bil brez poklica, njegov edini vir dohodka pa je bila prodaja lastnih slik.

