Hitri in drzni švignili mimo Vojne zvezd do rekorda

Najdonosnejši premierni konec tedna v zgodovini

17. april 2017 ob 18:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Akcijski spektakel Hitri in drzni 8 (The Fate of the Furious) je podrl rekord najbolj gledanega filma v premiernem koncu tedna: po prvih ocenah je po vsem svetu zaslužil 532 in pol milijonov dolarjev.

Osmi del franšize, v katerem Vin Diesel, Michelle Rodriguez in Dwayne Johnson drvijo okrog v hitrih avtomobilih, je rekord podrl, čeprav je bil v ameriških kinematografih v resnici gledanj manj kot prejšnji, sedmi del sage. V ZDA je v blagajne po zaslugi filma pricurljalo 100,2 milijona dolarjev, kar je približno 45 milijonov manj kot pri Hitrih in drznih 7.

Kitajski trg je ključen

Logičen sklep je torej, da je blockbuster čez magično mejo rekorda potisnil uspeh na drugi strani oceana: v 63 državah je skupaj zaslužil 243,3 milijona dolarjev. Levji delež tega kolača pripada Kitajski, kjer so ljudje pokupili za 190 milijonov dolarjev vstopnic. (Ob tem je treba omeniti, da Kitajska filmskemu studiu odrine samo četrtino zaslužka od prodaje vstopnic, kar je pol toliko, kot ameriško podjetje pobere drugje po svetu.)

"Sveta" trojica zaslužkarjev

Kakor koli že, skupna vsota je dovolj visoka, da je avtomobilistična druščina s prestola strmoglavila sedmi del Vojne zvezd. Spektakel Sila se prebuja je decembra 2015 v premiernem koncu tedna zaslužil 529 milijonov dolarjev. V zgodovini je poleg omenjenih dveh samo še en film, ki je prestopil magično mejo 500 milijonov: Jurski svet je pridelal 535,5 milijona dolarjev prihodka.

Prvi kritiški odzivi na nove Hitre in drzne so mešani. Na agregatni spletni strani Metacritic, ki zbira recenzije iz različnih medijev, je zbral pičlih 56 odstotkov pozitivnih kritik (na podlagi 44 recenzij). Če sta nekatere ocenjevalce prepričala bombastičnost in občutek za spektakel, pa so bili drugi manj impresionirani. Pri Wall Street Journalu so denimo zapisali, da je film "brez duše, brez sloga, brez humorja, nekoherenten in hromeče dolg".

A. J.