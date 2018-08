Hladna vojna Pawlikowskega odpira 24. sarajevski filmski festival

Sarajevo film festival (10. – 17. avgust)

10. avgust 2018 ob 10:25

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

V Sarajevu se s filmom Hladna vojna (Cold War) poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega začenja 24. mednarodni filmski festival. Postregel bo s kar 266 filmi iz 56-ih držav, predvajanih pa bo tudi nekaj slovenskih filmov.



Daleč največ gledalcev sarajevski festival tradicionalno pritegne s projekcijami na prostem v programu Open Air, v katerem bodo tokrat zavrteli osem filmov. Med njimi bosta zaključni film, hollywoodska uspešnica ameriške režiserke Susanne Fogel The Spy Who Dumped Me, in film Everybody Knows, v katerem nastopata Penelope Cruz in Javier Bardem, režijo pa podpisuje oskarjevec Asghar Farhadi. Iranski režiser bo gost festivala in vodja žirije, ki bo odločala o najboljšemu igranem celovečercu v tekmovalnem programu festivala.

Festival bo odprl film Hladna vojna (Cold War), za režijo katerega si je poljski režiser Pawel Pawlikowski prislužil nagrado na letošnjem festivalu v Cannesu. Gre za ljubezensko zgodbo med moškim in žensko, ki prihajata iz različnih okolij, a ju v nekem trenutku poveže usoda. Zgodba je postavljena v čas hladne vojne, v 50. leta minulega stoletja, dogaja pa se na Poljskem, v Berlinu, Jugoslaviji in Parizu. Poljski režiser, ki je za film Ida pred tremi leti prejel tujejezičnega oskarja, bo posebni gost v Sarajevu.

Kdo bo tokrat osvojil srce Sarajeva?

Tekmovalni program igranih celovečercev bo vključeval deset filmskih stvaritev. Za festivalske nagrade, poimenovane srce Sarajeva, se med drugim potegujejo bolgarsko-nemško-francoski film Aga v režiji Bolgara Milka Lazarova, film Horizon gruzijske režiserke Tinatin Kajrišvili, film One Day, ki ga podpisuje madžarska avtorica Zsofia Szilagyi, in hrvaški film Mali režiserja Antonia Nuića.

Pisana paleta slovenskih filmov

Med dokumentarci se bo za nagrado potegoval tudi 22-minutni film Fundamenti slovenskega režiserja Petra Cerovška, ki bo v Sarajevu 14. avgusta po napovedih Slovenskega filmskega centra doživel svetovno premiero. Slovensko kinematografijo bodo v Sarajevu zastopali še film Gajin svet v režiji Petra Bratuše, Dober dan za delo režiserja Martina Turka, Rudar scenaristke in režiserke Hanne Slak ter kratki igrani film Fountain scenarista in režiserja Gorana Vojnovića. Na festivalu bodo prikazali tudi več slovenskih manjšinskih koprodukcij.

266 filmov iz 56-ih držav

Sarajevo Film Festival, eden najpomembnejših filmskih festivalov jugovzhodne Evrope, bo v sedmih dneh v 18 programih prikazal 266 žanrsko raznolikih filmov iz 56 držav, ki bodo občinstvu ponudili presek najboljših stvaritev v regiji, Evropi in svetu. Zvrstilo se bo kar 52 svetovnih premier, kar je po prepričanju ustanovitelja in direktorja festivala Mirsada Purivatre dokaz, da filmarji festivalu zaupajo.

Nagrado častno srce Sarajeva bosta letos prejela turški režiser Nuri Bilge Ceylan ter ustanovitelj in lastnik družbe ASA Prevent in Fundacije Hastor Nijaz Hastor.

G. K.