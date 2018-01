Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ameriška trgovinska družba za prodajo umetnin in okrasnih predmetov Hobby Lobby je imela v lasti okoli 500 valjastih pečatnikov, ki so bili najverjetneje pretihotapljeni iz Iraka. 245 so jih zdaj predali ameriškim zveznim oblastem. (Fotografija je simbolična.) Foto: Wikipedia Commons Družba Hobby Lobby je imela v lasti spornih 1.500 tablic s klinopisi (na fotografiji), 500 opek s klinopisi, 3.000 glinenih bul, 35 glinenih pisemskih pečatnikov, 13 velikih plošč s klinopisi in 500 kamnitih valjastih pečatnikov. Foto: Reuters Ob razkritju spornih nakupov Hobby Lobbyja so mediji poročali, da naj bi najdbe zbirali za Muzej Biblije, vodja uprave katerega in glavni finančni podpornik je Steve Green, sicer ustanovitelj in predsednik Hobby Lobbyja. Vendar je Green to odločno zanikal in zagotovil, da niso nikoli nameravali artefaktov, ki so jih kupili prek posrednikov iz Iraka, razstaviti v Muzeju Biblije, ki je vrata odprl lani novembra. Foto: EPA Sorodne novice Foto: Kaj razodeva muzej, posvečen knjigi vseh knjig Hobby Lobby priznal preprodajo artefakov. Kritiki: božje zapovedi prepovedujejo tudi krajo. Dodaj v

Hobby Lobby predal več kot 200 iz Iraka pretihotapljenih valjastih pečatnikov

Starine zdaj v rokah ameriških zveznih oblasti

24. januar 2018 ob 15:01

Washington - MMC RTV SLO

Ameriška trgovinska družba za prodajo umetnin in okrasnih predmetov Hobby Lobby je predala 245 valjastih pečatnikov, ki so bili najverjetneje pretihotapljeni iz Iraka leta 2010, so sporočile ameriške zvezne oblasti.

Predaja pečatnikov je del poravnave, za katero so se dogovorili lani. Hobby Lobby je privolil v plačilo globe v vrednosti treh milijonov dolarjev in predajo kar 5.548 predmetov, ki jih je lastnik družbe Steve Green pridobil v Združenih arabskih emiratih leta 2010.

Zapleteno romanje iz države izvora

Green je kupil kose s poreklom iz Iraka za skupaj 1,6 milijona dolarjev. V Oklahomo, kjer je sedež Hobby Lobbyja, so artefakte tovorili prek Združenih arabskih emiratov in Izraela, v dokumentaciji pa je bilo navedeno, da gre za keramične ploščice iz Turčije in Izraela.

Po tej najnovejši predaji artefaktov jih ima Hobby Lobby v lasti še zmeraj 1.709, ki jih še mora poslati na pravosodni oddelek. V času sklenitve poravnave je Green dejal, da se je tihotapljenje zgodilo po nesreči, v družbi pa so se sprva branili z besedami: "Družba se je nepremišljeno zanesla na trgovce z umetninami in tovornike, ki niso bili dobro seznanjeni, na kakšen način je treba tovrstne predmete dokumentirati in tovoriti."

Medtem ko je družba Hobby Lobby trdila, da je bila zavedena in ni zavestno kupovala nezakonitih starin, so tožilci vztrajali, da jih je na spornost in nujno previdnost pri takšnem nakupu opozoril strokovnjak. Green je nato sporočil, da prevzema odgovornost, pri čemer je dodal, da bi morala njegova družba "izvajati več nadzora in skrbno poizvedovati, kako so bili izvedeni ti prevzemi".

Velike količine starin po pošti

Vladni dokument navaja, da je šlo za več pošiljk na prav tako več naslovov v Oklahoma Cityju, na katerih deluje Hobby Lobby. V vseh pošiljkah skupaj je bilo 1.500 tablic s klinopisi, 500 opek s klinopisi, 3.000 glinenih bul, 35 glinenih pisemskih pečatnikov, 13 velikih plošč s klinopisi in 500 kamnitih valjastih pečatnikov.

Steve Green, sicer predan kristjan in navdušenec nad bibličnimi artefakti, je tudi predsednik zasebno financiranega Muzeja Biblije v Washingtonu, ki je vrata odprl lani novembra. "Urejanje zbirke pomembnih historičnih in verskih knjig ter artefaktov o Bibliji ustreza poslanstvu in strasti, ki jo družba goji do Svetega pisma," so v napovedi odprtja muzeja zapisali v izjavi za javnost.

Artefakti niso bili namenjeni muzeju

Razstavni prostori zavzemajo vseh osem nadstropij opečnate zgradbe, ki je le nekoliko manjša od Vatikanskih muzejev, in se raztezajo na obsežnih 131 tisoč kvadratnih metrih. Dobrih 420 milijonov evrov vreden muzej je financiran zgolj z zasebnimi sredstvi in tudi ne zaračunavajo vstopnine, zaželeni pa so prispevki v znesku 15 dolarjev (okoli 12 evrov).

Ob razkritju spornih nakupov Hobby Lobbyja so mediji poročali, da naj bi najdbe zbirali prav za ta muzej. Vendar je Green to odločno zanikal in zagotovil, da artefaktov, ki so jih kupili prek posrednikov iz Iraka, niso nikoli nameravali razstaviti v Muzeju Biblije.

