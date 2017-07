Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Predsednik Steve Green je prek podjetja Hobby Lobbyja kupil več tisoč kosov s poreklom iz Iraka. Njihova skupna vrednost naj bi bila 1,6 milijona dolarjev. Foto: Reuters Arheološke najdbe so v ZDA tovorili pod lažno oznako, da gre za keramične ploščice. Foto: Reuters Podjetje Hobby Lobby je leta 2014 slavilo zmago na vrhovnem sodišču proti Obamovi zdravstveni reformi in doseglo, da jim zaradi verskih razlogov v sklopu zdravstvenega zavarovanja zaposlenim ni treba kriti stroškov kontracepcije. Foto: EPA Ameriški liberalci podjetju Hobby Lobby, ki se ponaša z veliko predanostjo krščanski veri, očitajo hinavščino. Foto: EPA VIDEO Podjetje Hobby Lobby priz... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hobby Lobby priznal preprodajo artefakov. Kritiki: božje zapovedi prepovedujejo tudi krajo.

Iz Iraka naj bi v ZDA pretovorili več kot 5000 ukradenih najdb

7. julij 2017 ob 13:58

Oklahoma - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ameriška trgovinska družba za prodajo umetnin in okrasnih predmetov Hobby Lobby je priznala, da je sodelovala pri preprodaji ukradenih arheoloških najdb iz Iraka. Pod lažno označbo, da gre za keramične ploščice, naj bi v ZDA pretovorila več približno 5.500 artefaktov, ki jih bo zdaj vrnila in zanje plačala tri milijone dolarjev kazni.

Mediji poročajo, da naj bi najdbe – gre predvsem za plošče s klinopisi in glinene bule – zbirali za muzej o Svetem pismu, ki ga družba gradi v Washingtonu. Predsednik podjetja Steve Green to zanika in zagotavlja, da v muzeju – šlo naj bi največji tovrstni muzej v ZDA – niso nikoli nameravali razstaviti artefaktov, ki so jih kupili prek posrednikov iz Iraka.

"Družba se je nepremišljeno zanesla na trgovce z umetninami in tovornike, ki niso bili dobro seznanjeni, na kakšen način je treba tovrstne predmete dokumentirati in tovoriti," se branijo v družbi. Medtem ko podjetje trdi, da je bilo zavedeno in ni zavestno kupovalo nezakonitih starin, tožilci vztrajajo, da jih je na spornost ter nujno previdnost pri takšnem nakupu opozoril strokovnjak.

Green zbira starine od leta 2009 in do konca leta 2010, ko so ga ujeli, je prek Hobby Lobbyja kupil več tisoč kosov s poreklom iz Iraka za skupaj 1,6 milijona dolarjev. V Oklahomo, kjer ima družba svoj sedež, so artefakte tovorili prek Združenih arabskih emiratov in Izraela, pri dokumentaciji pa navajali, da gre za keramične ploščice iz Turčije in Izraela, poroča BBC. Po navedbah tožilstva se predstavniki družbe nikoli niso srečali s trgovcem, ampak so vselej sodelovali s posrednikom, plačila pa nakazovali na sedem zasebnih bančnih računov. "Medtem ko lahko nekateri določijo vrednost teh artefaktov, pa so za Iračane ti neprecenljivi," je opozoril vodja preiskave Oddelka za domovinsko varnost v New Yorku Angel Melendez.

Proti kritju stroškov za kontracepcijo

Podjetje Hobby Lobbyja se je v medijih pojavljalo pred tremi leti zaradi zmage na vrhovnem sodišču proti zdravstveni reformi tedanjega predsednika Baracka Obame. Lastniki podjetja, ki se ponašajo z veliko predanostjo krščanski veri, so zahtevali oprostitev od plačevanja stroškov kontracepcije zaposlenim v okviru zdravstvenega zavarovanja. Ob tem so se sklicevali na svojo vero, ki jim prepoveduje podporo kontracepciji. Vrhovno sodišče jim je ugodilo v imenu verskih svoboščin.

Na nedavno priznanje podjetja o prodaji ukradenih artefaktov so se že odzvali nekateri liberalni krogi, ki podjetje in Greena obtožujejo hinavščine ter opozarjajo, da je med desetimi božjimi zapovedmi tudi tista, ki govori proti kraji.

Največji ameriški muzej o Svetem pismu

Muzej, ki ga Green gradi v Washingtonu, se bo raztezal po 40.000 kvadratnih metrih, projekt pa naj bi stal 800 milijonov dolarjev. Stavba bo vrata odprla novembra, ko bo, kot je zapisano na muzejski spletni strani, na unikaten in zgovoren način pripovedovala o zanimivi zgodovini Biblije. "Urejanje zbirke pomembnih historičnih in verskih knjig ter artefaktov o Svetem pismu ustreza poslanstvu in strasti, ki jo družba goji do Svetega pisma," so zapisali v izjavi za javnost.

Green pravi, da se so se v podjetju iz izkušnje veliko naučili, prav tako, da se njihova ljubezen do Svetega pisma nadaljuje in da bodo storili "vse, da bi podprli ohranitev predmetov, ki bodo pomagali osvetliti in poglobiti naše razumevanje te čudovite knjige."

M. K.