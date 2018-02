Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Črno-belo okolje in hipnotična glasba sestavljata okolje, v katerem se prepletajo mikro zgodbe predstave, ki bi jo lahko opisali kot mešanico kina, plesa in gledališča. Foto: Španski borci Hladna svetloba videoprojektorja artikulira prostore, čase in geometrijo, črni kostumi pa spreminjajo karakterje v prosojne entitete in jih projicirajo v brezčasno preteklost, ki jo naseljuje razpršeno človeštvo v neprestanem boju s svojim čustvenim bremenom. Foto: Španski borci Dodaj v

Hodimo ponoči, prevzeti od ognja - z Robertom Castellom med svetlobo in temo

Italijanski koreograf v Španskih borcih

27. februar 2018 ob 17:11,

zadnji poseg: 27. februar 2018 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Centru kulture Španski borci se nocoj podajajo na popotovanje skozi svetlobo in temo. Gostili bodo plesno predstavo kontroverznega italijanskega koreografa Roberta Castella, ki želi na ta način poti poiskati oblike človekovega neprestanega trpljenja, v gledalcu pa vzbuditi empatijo.

Predstava z naslovom In girum imus nocte (et consumimur igni), kar bi v prevodu pomenilo Hodimo ponoči, prevzeti od ognja se odvija v črno-belem okolju in ob hipnotičnih zvokih. Giblje se na presečišču plesa, gledališča in filma, raziskuje popotovanje skozi svetlobo in temo, skozi hipnotični ritem pa skuša gledalca pripeljati do empatije do nastopajočih.

Ton za napeto in vznemirljivo potovanje skozi svetlobo in temo postavlja robustna, črno-bela in apokaliptična scenografija. Hipnotični zvoki, ki zaokrožijo po prostoru, plesalce vržejo v trans, ki spominja na plemenske plese. Plesalci svoja čustva prelivajo v neorganiziranih, krčevitih gestah, ki jih pripeljejo do meja izčrpanosti.

Predstava, ki jo bodo uprizorili danes ob 20.00, je poimenovana po latinskem palindromu, katerega izvor je neznan in se pojavlja že v naslovu slavnega filma Guyja Deborda iz leta 1978. "S tem naslov predstave že v osnovi presega zgolj metaforo večnega življenja, v katerem nas razjeda hotenje, ter postane sinonim za katarzično izkušnjo komične in groteskne izčrpanosti, ki jo nosi življenje," pišejo v Španskih borcih.

Eden najvplivnejših koreografov v Italiji

Roberto Castello, koreograf in soustanovitelj italijanske moderne plesne skupine Sosta Palmizi, velja za enega najbolj vplivnih ljudi v svetu sodobnega plesa v Italiji in tudi verjetno za najbolj ideološko angažiranega in politično kontroverznega koreografa. Leta 1993 je ustanovil skupino Aldes, od leta 2005 pa poučuje digitalno koreografijo na Akademiji lepih umetnosti Brera v Milanu.

S skupino Aldes vodi od leta 2008 projekt Spam!, v katerega spada organizacija rezidenc, več programskih prireditev, delavnic, javnih diskusij in didaktičnih dejavnosti. V času kariere je Castello sodeloval s številnimi posamezniki in organizacijami, kot so Peter Greenaway, Eugene Durif, Rai3/Fabio Fazio in Roberto Saviano, ter Studio Azzurro.

M. K.