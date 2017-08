Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V zadnjem obdobju smo ga med drugim videli v filmu The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, Snow Falling on Cedars in Mud. Nastopal je tako rekoč do konca, zadnjič v prishološkem trilerju režiserke in scenaristke Camille Thoman Never Here, ki so ga premierno predstavili prejšnji mesec. Med Shepardovimi zadnjimi vlogami velja omeniti še nastop v Netflixovi seriji Bloodline. Foto: AP Edward Norton je dvignil kozarec v poklon umrlemu kolegu. Foto: Twitter Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hollywood žaluje za Samom Shepardom

Sožalja javno izrekajo zvezdniki z vseh vetrov

1. avgust 2017 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sinočnja vest o smrti Pulitzerjevega nagrajenca, dramatika in igralca Sama Sheparda je hollywoodsko smetano navdahnila za nostalgično obujanje spominov na kolegove dosežke.

Shepard je po dolgi bitki z amiotrofično lateralno sklerozo oziroma ALS, poznano tudi pod imenom Lou Gehrigova bolezen, umrl že prejšnji teden v četrtek, v družinskem krogu, a je novica v javnosti odjeknila šele včeraj. Star je bil 73 let.



Zapisi sožalja njegovih kolegov so hitro začeli krožiti na družbenih omrežjih. Zvezdnik Igre prestolov Nikolaj Coster-Waldau, ki je s Shepardom nastopil v filmu Sestreljeni Črni jastreb, je zapisal, da je bil junak gledališča, pisanja in igre, pa tudi "njegov junak."

Igralec Rob Lowe je Sheparda označil za resnično legendo ameriške literature, zvezdnik Prave krvi Joe Manganiello, ki ga je prav tako opisal kot legendo, pa je dodal, da bodo njegove drame in vloge živele večno.

Scenarist serije Hiša iz kart Beau Willimon je Sheparda označil za enega od velikanov in dodal: "Njegov pogled je razkrival ogromno. O doživetem je pisal brez strahu, z brezčasno iskrenostjo."

V ponedeljek je umrla tudi francoska filmska igralka Jeanne Moreau. Antonio Banderas se je tako njej kot Shepardu zahvalil, da sta bila mnogim v navdih v formatu "24 sličic na sekundo".

Spomnil se ga je tudi soigralec iz filmov Snow Falling on Cedars in Hamlet Ethan Hawke, ki je igral v mnogih Shepardovih dramah: "Bil je prvovrsten pesnik." Edward Norton pa je včeraj napovedal, da si bo v njegovo čast obul kavbojske škornje in nazdravil njegovi veličini.

V prvi vrsti je bil Sam Shepard literat: avtor 44 dramskih besedil in več knjig, esejev ter drugih zgodb. Za svojo tragično dramo Pokopani otrok je Shepard leta 1979 prejel Pulitzerjevo nagrado.

Impozantna silhueta, primerna za (filmskega) generala

Igralca, ki je bil tudi v resnici sin pilota bombnika, so v filmih pogosto angažirali za uprizarjanje vojaških likov. Nominacijo za oskarja si je denimo prislužil za vlogo pilota Chucka Yeagerja v filmu Pravi fantje (1983), v filmu Sestreljeni Črni jastreb (2011) pa je igral generala Gena Garrisona. Med njegove pomembnejše vloge sodi tudi duh, ki ga je upodobil v priredbi Shakespearovega Hamleta.

V slovenščini je dostopna zbirka Shepardovih kratkih zgodb z naslovom Dan izmed dni, sicer pa so v nekaterih slovenskih gledališčih na oder že postavili njegove drame, denimo Lunine mene in Pokopani otrok.

Wearing my cowboy boots and raising a glass tonight in honor of the great Sam Shepard. — Edward Norton (@EdwardNorton) August 1, 2017

R.I.P. Sam Shepard - cowboy poet dramatist of the American family shadow. A legend. — RainnWilson (@rainnwilson) July 31, 2017

A hero of theatre. A hero of writing. A hero of acting. A hero of mine. Sam Shepard RIP. — Nikolaj CosterWaldau (@nikolajcw) July 31, 2017

Sam Shepard was a towering figure in American theater and film. He indeed had "the right stuff." His voice will truly be missed. https://t.co/gkkK8KHxum — George Takei (@GeorgeTakei) July 31, 2017

Sam Shepard was a remarkable talent I was lucky enough to get to know and spend time with on Black Hawk Down. His loss saddens us all. pic.twitter.com/tD37vsL1qh — JERRY BRUCKHEIMER (@BRUCKHEIMERJB) July 31, 2017

Sam Shepard's work was loved by theatergoers, cowboys, rock stars, hippies, Hollywood, literati, and fans of The Notebook. So, everyone. — Mara Wilson (@MaraWilson) July 31, 2017

A. J.