Hollywoodski mogul o tem, kaj zares ubija filmsko industrijo

Amaterski kritiki.

24. marec 2017 ob 15:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Agregatna spletna stran Rotten Tomatoes je za ogromno število (potencialnih) kinoobiskovalcev prvi naslov, ko se odločajo, kateri film je vreden njihovega trdo prisluženega denarja.

No, producent in režiser Brett Ratner (avtor franšize Ful gas) ni ravno oboževalec "gnilih paradižnikov". Kar je še milo rečeno. "Najhujše, kar trenutno obstaja v popularni kulturi, je stran Rotten Tomatoes," je Ratner izjavil med obiskom filmskega festivala Sun Valley.

Ratnerjevo podjetje RatPac Entertainment je bilo med finančnimi podporniki blockbusterja Batman proti Supermanu: Zora pravice (in številnih drugih visokoproračunskih projektov. Zdi se, da Ratnerja kljub finančnemu uspehu filma še vedno muči kritiški pogrom nad njim (trenutno ima na strani pičlih 27 odstotkov pozitivnih kritik).

"To je uničenje našega posla. Globoko spoštujem in občudujem filmsko kritiko," pravi Ratner. "Ko sem odraščal, je bilo to prava umetnost. Resničen intelekt je bil potreben za to delo. Redno si bral recentije Pauline Keal in še nekaterih drugih. Zdaj pa gre samo še za številko. Povprečje med številom pozitivnih in negativnih. Zdaj gre samo še za: 'Kakšno povprečje imaš na Rotten Tomatoes?' In to je žalostno, kajti ocena za Batmana proti Supermanu je bila tako nizka, da je to vrglo senco na film, ki je bil sicer neverjetno uspešen."

Stran Rotten Tomatoes je tako klikana, da visoko povprečje, če ga uspejo dobiti, filmi pogosto uporabljajo pri svoji promociji. Ratnerjevi projekti sicer te sreče ponavadi nimajo. Najbolje ocenjeni film, kar jih je režiral, je Rdeči zmaj (2002), ki ima 69 odstotkov pozitivnih recenzij.

"Nihče ne ve, kaj ta številka sploh pomeni"

"Ljudje ne razumejo, koliko dela gre v tak film. To je noro, škoduje industriji in ljudi odvrača od ogleda filmov. Povprečen Američan reče: 'O, nizko povprečje ima na Rotten Tomatoes, torej filma ne grem gledat, gotovo je zanič.' Ampak to je agregatna številka,, za katero nihče natančno ne ve, kaj pomeni in ni vedno pravilna. Videl sem že res odlične filme z obupno nizkimi rezultati. Žalostno je, da je filmska kritika izginila. Res žalostno."

Kaj številka pomeni:

Pri Rotten Tomatoes so se že odzvali na mogulove izjave. V izjavo za javnost so med drugim zapisali: "Absolutno se strinjamo, da je filmska kritika pomembna in dragocena, zato uporabnikom olajšujemo dostop do stotin kritik za isti film na enem mestu. Številka "tomatometra", ki odraža odstotek pozitivnih recenzij poklicnih kritikov, je postala uporaben pripomoček za filmofile, obenem pa tudi izhodiščna točka za debate in izmenjave mnenj."

A. J.