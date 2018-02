Hostel Celica potreben celovitejše prenove, ki pa naj bi bila končana do poletne sezone

Po 15 letih uporabe potreben večji poseg

28. februar 2018 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čeprav so sprva načrtovali, da bi lahko obnovljeni hostel Celica odprli že na začetku marca, pa se je po popisu del potrdila domneva, da je potrebna celovitejša prenova. Kot so sporočili z Javnega zavoda Ljubljanski grad, si bodo prizadevali, da bi stavbo prenovili do začetka glavne poletne sezone.

Kot pravijo na zavodu Ljubljanski grad, ki mu je Mestna občina Ljubljana zaupala upravljanje, se je pokazalo, da zgolj nujna dela, ki bodo vplivala na videz objekta, ne bodo zadostovala. Od zadnje prenove je bila namreč stavba samo delno vzdrževana in tako po 15 letih delovanja in uporabe potrebuje celovitejše posege.

Ti bodo obsegali prenovo strojnih inštalacij in elektroinštalacij, energetsko prenovo, delno obnovo mansarde in notranjih prostorov, skupaj s kanalizacijskim in vodovodnim razvodom ter sanitarno opremo, kar bo zagotovilo ustrezno funkcionalno in energetsko prenovo ter posledično požarno varnost, sporočajo na Ljubljanskem gradu in dodajajo, da mora zavod Ljubljanski grad kot nosilec izvedbe javnega naročila upoštevati vse zakonske podlage in roke.

Prenova bo omogočala opravljanje dejavnosti mladinskega hotela in razvoj kulturno-umetniškega programa vsaj nadaljnjih deset let. Hostel Celica, ki že nekaj tednov ne obratuje, je bil več let v lasti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in MOL-a, zdaj pa teče drugo leto, odkar je občina edini lastnik.

Najemnik Tomaž Juvan, ki je sicer lastnik blagovne znamke Celica, je pred časom občini predlagal, da bi hostel kupil sam. Občina je dala Celico na dražbo, s katero so preverili interes, a tega ni bilo.

Po protestih ustvarjalcev Celica pod okrilje Ljubljanskega gradu

Napoved prodaje je izzvala protest številnih ustvarjalcev, nasprotovali so ji tudi v kulturno-umetniškem društvu Sestava, v katerem delujejo avtorji projekta hostla in organizatorji kulturno-umetniškega programa. MOL so pozvali, naj ustavi po njihovem prepričanju sporen postopek prodaje. Konec januarja so nato ljubljanski mestni svetniki sprejeli spremembe sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad, s čimer so Celico prenesli v njegovo upravljanje.

M. K.