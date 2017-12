Hostlu Celica preti "sovražni prevzem" - ustvarjalci in umetniki opozarjajo, da se MOL obnaša kot zasebnik

Metelkova ulica 8 gre na dražbo 14. decembra

8. december 2017 ob 15:22

"Osnovna dejavnost mora podpirati tudi kulturno dejavnost v hostlu," je med drugim prepričan Janko Rožič, vodja kulturnega programa v Hostlu Celica, ki ga tam več kot dve desetletji ustvarjajo v okviru Kulturno-umetniškega društva (KUD) Sestava.

Po naznanitvi Mestne občine Ljubljana (Mol), da se je odločila hostel prodati na dražbi 14. decembra z izklicno ceno 2,34 milijona evrov, so se seveda oglasili avtorji projekta in organizatorji programa v njem, ki odločitvi Mola ostro nasprotujejo. Ne glede na lastništvo naj bi v stavbi ostala hotelska dejavnost, objekt pa bo zaščiten, je te dni zatrdil župan Zoran Janković. Po njegovih besedah pogovori glede lastništva Hostla Celica, ki je od lani v 100-odstotni lasti Mola, potekajo že dlje časa. Uradne ponudbe po trditvah Mola za zdaj še ni.

KUD Sestava je po javnih vodstvih po hostlu, pogovornem in pesniškem večeru, koncert in projekciji instalacije Kolektivno srce, danes organiziral še novinarsko konferenco. Kot je uvodoma pojasnil Janko Rožič se je KUD Sestava v iskanju podpore zdaj obrnil še na vlado, ki jo pozivajo, naj prepreči prodajo ali "kakršno koli drugačno zlorabo" Celice. Odprto pismo so naslovili na premierja Mira Cerarja, ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ministra za kulturo Toneta Peršaka, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in na druge "najbolj odgovorne za razmere v državi".

Nespodbuden vstop v leto kulturne dediščine

K pismu, ki so ga v KUD-u Sestava napisali čez noč, jih je spodbudil odgovor ljubljanskega župana na njihovo prvo pismo, napisano 29. novembra. "Iz odgovora župana je očitno, da Celico sicer priznava kot svetovno znamenitost, govori o drugi možnosti najema, a vsaj zaenkrat ne odstopa od prodaje te svetovne in slovenske znamenitosti. Še naprej prodaja stavbo, Hostel Celica sploh ni omenjen, kot nepremičnino in poslovni prostor brez opreme, kar Celico izničuje v njenem jedru," so uvodoma izpostavili v pismu vladi.

V pismu pozivajo pristojne, da na pragu Evropskega leta kulturne dediščine 2018 "po hitrem postopku" zaščitijo Celico kot spomenik državnega pomena. V KUD Sestavi se zavzemajo, za dolgoročno ureditev statusa tega fenomena, kot je Celica, ki je po Rožičevih besedah nekakšen "prostor nove Evrope". Vztrajali bodo do konca, da do takšne "problematične prodaje, ki Celico degradira na zgolj poslovni prostor", ne pride, je bil jasen vodja kulturnega programa.

Pobuda samostojnega mestnega svetnika

Ob tem je Rožič opozoril, da nikakor ne bodo dovolili morebitnega "sovražnega prevzema", na kar po njegovem prepričanju nakazuje pobuda mestnega svetnika, s katero so se seznanili čez noč in je, kot je razvidno s spletne strani Mola, že uvrščena na naslednjo sejo mestnih svetnikov 18. decembra. Danes je namreč tudi po spletu zaokrožila pobuda samostojnega mestnega svetnika Denisa Strikovića, naslovljena na Mol. V njej Striković piše, da bi lahko Mol kot lastnica hostla prevzela upravljanje s hostlom in dejavnosti v tem objektu nadgradila z mladinskim centrom in kulturnim prostorom, ki bo prvenstveno namenjen kulturnemu in umetniškemu ustvarjanju mladih in promociji njihovega dela.

Kako speljati vodo na drugi mlin

Samostojni svetnik ima tudi že jasno idejo, kdo bi bil sposoben izpeljati (oziroma "speljati", kakor se mu simptomatično zapiše) tako uspešno zgodbo. Po njegovem prepričanju je to Javni zavod Mladi zmaji, zato v skladu s poslovnikom Mola podaja pobudo, da omenjen javni zavod prevzame upravljanje hostla in objekt obogati z vzpostavitvijo mladinskega centra Mladi zmaji Metelkova. Ta pobuda mestnega svetnika je člane KUD-a Sestava seveda osupnila. Med drugim se sprašujejo, ali to pomeni, da bodo morali ves čas biti v pripravljenosti, da tako rekoč čez noč in torej v prostem času, ki to ni, pripravljajo prijave na razpise, odprta pisma in pobude.

"Ne gre samo za Rog, Metelkovo, Celico in njihove družbene sorodnike. Gre za temeljno vprašanje ne-demokracije, ne-politike in ne-etike. Žal je pravo, zaradi ljudi na odločevalskih mestih v javni upravi in na sodiščih, orodje in orožje, ne le tehnika v roki samovoljne in prepogosto arbitrarne javne oblasti. Zato ne gre pričakovati, da bi v teh in podobnih primerih priskočilo na pomoč. Učinkovita kratkoročna alternativa samopomoči je zato lahko samo dobro organizirani in masovni pritisk, nasprotovanje, upor in zavzemanje za preživetje javnega interesa onkraj žiletkarskih robov golega finančnega izplena od prodajanja vsega, kar je in mora biti v funkciji kulture, umetnosti in umnosti. Organizacija in pritisk: civilne družbe, meščanov, državljanov, predstavnikov strok, znanosti, kulture… In medijev. Aktivno, nenasilno, odločno in trajno. Druge učinkovite možnosti, tudi kot pravnik, ne vidim," je med drugim glede širšega družbenega stanja, ki se manifestira v takšnih situacijah, zapisal ustavni pravnik Andraž Teršek.



Kakovostno preživljanje prostega časa za mlade?

"Območje Metelkove potrebuje mladinski center, ki bo ponudil prostor in organizirano kakovostno preživljanje prostega časa za mlade in tudi za mlade goste našega mesta. Po drugi strani pa tudi mladinske organizacije in organizacije za mlade potrebujejo mladinski hostel, ki jim bo omogočil uspešno izvajanje mednarodnih projektov v Ljubljani," je navedel Striković.

V KUD-u Sestava se sprašujejo še, kako je možno, da Mol več kot stotim subjektom oddaja prostore na svojem območju, ne da bi morali zanje plačevati najemnino, med tem ko mora Sestava plačevati visoko najemnino. KUD Sestava ima najemno pogodbo z Molom še do konca tega leta, mesečno pa plačujejo 9.000 evrov. Do prenosa lastništva je ta znašala 6.000 evrov mesečno.

Kakšno popotnico namenjamo mladim ustvarjalcem?

Pri Sestavi vztrajajo pri tem, da se osnovni koncept Celice ne sme spremeniti. Za to se je Rožič zavzel tudi lani, ko so na seji sveta zavoda odločali o prodaji Šouhostla, ki Celico upravlja, njegovemu direktorju Tomažu Juvanu – ki pa ga ni bilo na današnji novinarski konferenci. Rožič je pojasnil, da sicer ni proti zasebnemu lastništvu in je glasoval za, a pod pogojem, da to pomeni možnost nadaljnjega vodenja Celice s kulturnim programom.

Ob tem pa je vodja kulturnega programa opomnil še na pomembno dejstvo, kakšno sporočilo oblastniki s svojim postopanjem pošiljajo mladim ustvarjalcem, ki bi se bili pripravljeni predano lotiti nečesa na način, kakor so se vsebine Hostla Celica lotili pri KUD-u Sestava - "z ogromnim angažmajem in minimalnimi sredstvi".

