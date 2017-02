Hrvaška filmska društva: rušijo se dolgoletna prizadevanja za neodvisnost kinematografije

Po odstopu ravnatelja Havca Hrvoja Hribarja

12. februar 2017 ob 18:43

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Medtem ko hrvaška filmska združenja po odstopu ravnatelja hrvaškega avdio-vizualnega centra (Havc) Hrvoja Hribarja opozarjajo na uvajanje političnega nadzora nad kinematografijo, pa tuji mediji pišejo, da bi lahko nestabilna situacija Havca ogrozila ugodno davčno shemo, ki v državo privablja svetovne produkcije, kot sta Igra prestolov in Vojna zvezd.

"Vlada se na te dogodke še ni odzvala, " je dosedanji ravnatelj centra Hrvoj Hribar povedal za ameriško revijo Hollywood Reporter. "V državnem proračunu za leto 2017 za tovrstne spodbude ni več denarja," opisuje možnosti za nadaljnje privabljanje mednarodnih produkcij.

Hribar, ki ga bremeni negativno poročilo državne revizije o finančnem poslovanju Havca, je na začetku tedna novemu upravnem odboru centra podal svoj odstop, ki ga je na konstitutivni seji soglasno sprejel. Po poročilu državne revizije je Hribar v letu 2015 brez soglasja upravnega odbora Havca odločal o uporabi denarja v pogodbah nad 50.000 kun (6600 evrov), brez podpisa ministra za kulturo pa tudi za zneske nad 200.000 kun (26.400 evrov). Navaja tudi vrsto drugih kršitev statuta Havca in hrvaškega zakona o državnemu proračunu.

Ob odstopu je Hribar izjavil, da bo spoštoval poročilo državne revizije, čeprav nasprotuje njenim navedbam. Hrvoje, ki bo delovne obveznosti opravlja še 14 dni po sprejetem odstopu, hrvaški avdio-vizualni center zastopa na Berlinalu, v čemer vidi tudi priložnost, da svojo situacijo predstavi mednarodnim producentom in drugim predstavnikom industrije.

Hrvaška filmska združenja: Revizorji so presegli svoja pooblastila

Ob tem hrvaška strokovna filmska združenja opozarjajo, da poročilo državne revizije kaže na uvajanje političnega nadzora nad kinematografijo. Društvi hrvaških filmskih režiserjev in producentov sta sicer pozdravili sklepe državne revizije o nepravilnostih v finančnem poslovanju Havca, a obenem opozorili, da so revizorji presegli svoja pooblastila, ko so ocenjevali, ali so določeni projekti Havca prispevali k razvoju hrvaške kulture.

Ministrstvu za kulturo so s tem podeljene "faraonske pristojnosti"

Kot poudarjajo, so s svojim branjem zakonov odprli prostor za politični nadzor nad filmsko produkcijo na Hrvaškem ter podelili "faraonske pristojnosti ministrstvu za kulturo". V svojem odzivu društvi pojasnjujeta, da so se pogodbe za proizvodnjo filmov vredne več kot 200.000 kun, državna revizija pa s svojimi ugotovitvami narekuje uvajanje prakse, da na Hrvaškem ne bodo mogli več snemati filmov brez odobritve vlade.

"Na ta način se rušijo dolgoletna prizadevanja za neodvisnost kinematografije od politike, kar lahko pomeni vrnitev socialistično-komunističnega modela upravljanja s filmom, kjer ne bo prostora za umetnost, ki je ne bo odobrila oblast," so še zapisali. Po njihovih besedah je minister za kulturo v prejšnjih letih praviloma podpisal zneske nad 200.000 kun le v primeru, če je šlo za stroške delovanja Havca ne pa tudi za financiranje filmov.

Kritike na sofinanciranje filma o dogodkih v Dvoru

Kot je za ameriško revijo še povedal Hribar, so napad na center sprožili očitki desnosredinskih hrvaških politikov, ker je center sofinanciral kontroverzni danski dokumentarni film 15 minut - masaker v Dvoru. V filmu (r.: Georg Larsen in Kasper Vedsmand), nad katerim so nezadovoljstvo izrazila tudi nekatera veteranska hrvaška združenja, so vojne zločine v Dvoru na Uni posredno pripisali hrvaškim vojakom, čeprav okoliščine masakra več oseb s posebnimi potrebami v mestu - v njem so bile pred prihodom hrvaških sil nameščene srbske enote - niso jasne.

Revizija je po Hribarjevih besedah le vrhunec več kot leto dni trajajočega pritiska, ki ga je začel na Havc vršiti nekdanji hrvaški minister za kulturo in sedanji poslanec HDZ Zlatko Hasanbegović, ki je znan po ukinitvi državnih virov financiranja nedobičkonosnih medijev. V tem času, naj bi zamujali tudi z izplačilom davčnih povračil tako domačim kot tujim producentom, ki so snemali filme na območju Hrvaške.

Hasanbegović: Revizija je zadoščanje

Hasanbegović je ob nedavnih dogodkih izjavil, da so sklepi državne revizije "zadoščanje", ter pričakuje, da bo preiskavo sprožilo tudi državno odvetništvo. Hasanbegović je bil minister za kulturo v prejšnji desnosredinski vladi HDZ in Mosta neodvisnih list, ki je oblikovala svojo vlado tudi po lanskih predčasnih parlamentarnih volitvah.

M. K.