Hrvaška praznuje 50 let druženja z Zagorjem

Ste vedeli, da ima zagreb svoj Comic Con?

12. maj 2018 ob 11:50

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Pustolovec Zagor Te Nej, "duh s sekiro", je tudi pri nas eden najbolj priljubljenih stripov, v rangu Dylana Doga in Alana Forda. Ker na Hrvaškem izhaja že petdeset let, ima častno mesto na letošnjem Comic Conu v Zagrebu.

V prostorih hrvaškega društva likovnih umetnikov poteka največji festival stripa v regiji - Crtani romani šou (CRŠ). Letošnja, 21. izdaja Zagreb Comic Cona bo do nedelje gostila številne mednarodno znane avtorje stripa. Pripravili so veliko razstavo ob 50. obletnici objave prvega stripa o "duhu s sekiro" Zagorju na Hrvaškem.



Festival so odprli v petek, pred tem pa so že obratovale stojnice tradicionalnega sejma stripa. Privrženci devete umetnosti bodo tako tudi letos imeli priložnost obogatiti svoje kolekcije stripov, plakatov in majic.

Poleg velike razstave Zagor - 50 let na Hrvaškem je na ogled retrospektivna postavitev hrvaškega, a v Sloveniji rojenega avtorja Julia Radulovića - Julesa, ki je tudi gost letošnjega festivala. Organizatorji so prav tako izpostavili udeležbo enega najbolj znanih japonskih risarjev Usagija Yojimba ter scenarista in risarja Zagorja Morena Burattinija in Alessandra Piccinellija.

Med številnimi gosti je tudi večkrat nagrajeni francoski avtor Matthieu Bonhomme, ki je znan po stripovski uspešnici o kavboju z rdečo rutko in zvestim konjičem - Srečnem Luku. V mediateki francoskega inštituta v Zagrebu so v začetku maja odprli razstavo Bonhommeovih stripov s posebnim poudarkom na stripu Moški, ki je ubil Srečnega Luko.

Obiskovalci bodo imeli priložnost obiskati tudi predavanja in predstavitve novih izdaj ter se pogovarjati z gostujočimi avtorji. Predvidena je vrsta spremljevalnih programov, ki jih bodo sklenili v nedeljo.

Festival je namenjen vsem ljubiteljem umetniških oblik, kot so film, oblikovanje, animacija, literatura, slikarstvo, video igre ali digitalna umetnost, predvsem pa je edinstveno prizorišče za tiste, ki so zaljubljeni v strip, obljubljajo na spletni strani prireditve.

A. J.