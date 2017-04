Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Načrti, da bi Galeba preuredili v luksuzno plovilo, se niso uresničili, bo pa zato novo življenje dobil kot muzej. Foto: Reuters Tito je ladjo pogosto uporabljal za potovanja po svetu. Na Galebu je gostil številne državnike in pomembneže, na primer Winstona Churchilla in kraljico Elizabeto II., pa tudi filmske zvezdnike, med njimi Richarda Burtona, Elizabeth Taylor, Sofio Loren, Kirka Douglasa ... Foto: BoBo Nekdanji simbol jugoslovanske države je več let propadal v reški ladjedelnici. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvati bodo Titovega Galeba obnovili z evropskim denarjem

16. april 2017 ob 10:55

Reka - MMC RTV SLO/STA

Hrvaško pristaniško mesto Reka, ki bo leta 2020 nosilo naziv evropske prestolnice kulture, je iz skladov EU-ja dobilo 9,3 milijona evrov za obnovo nekdanje Titove ladje Galeb in industrijskega poslopja reške tovarne sladkorja.

Evropska unija je odobrila prispevek v višini 69 milijonov kun – 85 odstotkov potrebnega denarja za prenovo Galeba ter zaščitene kulturne dediščine upravnega poslopja nekdanje tovarne sladkorja. Mesto bo za ta podvig prispevalo približno 1,6 milijona evrov. Gre za najdražji projekt financiranja kulturne infrastrukture, ki ga je doslej na Hrvaškem financiral EU.

Muzej, ne pa mavzolej

Ko bodo ladjo nekdanjega jugoslovanskega predsednika odprli za obiskovalce, bo mogoč ogled rezidenčnega dela plovila, v katerem je Tito preživljal čas med številnimi potovanji po svetu. Na Galebu so med drugim sprožili pobudo za ustanovitev gibanja neuvrščenih. "A ladje ne bomo uporabljali za poveličevanje katerih koli zgodovinskih oseb", je poudaril reški župan Vojko Obersnel.

Več kot dve tretjini od 4.500 kvadratnih metrov Galeba bodo namenili muzejskemu pregledu njegove zgodovine in režimov, ki so se spreminjali na Reki. Druge prostore bodo uredili za gostinske storitve, gledališke in filmske predstave, tribune in delavnice. Prenovljeni Galeb bo zasidran ob glavnem pomolu potniškega pristanišča.

Simbol nekdanje države

Ladjo so izdelali nekaj let pred drugo svetovno vojno v Genovi; njen osnovni namen naj bi bil prevoz sadja. Med drugo svetovno vojno so jo uporabljali za postavljanje min v Kvarnerju, leta 1944 pa je po napadu zavezniških bombnikov končala na dnu Jadrana. Leta 1948 so jo jugoslovanski delavci izvlekli na gladino, od leta 1953 pa je kot Titova rezidenčna ladja obiskala več kot 40 pristanišč v Evropi, Aziji in Afriki.

Po razpadu nekdanje Jugoslavije so ladjo prepeljali v Črno goro. Prodali so jo Grku Johnu Paulu Papanikolauju, ki je plovilo nameraval prenoviti v luksuzno jahto v ladjedelnici Viktor Lenac na Reki, a se je zapletlo pri plačilu. Mesto jo je kupilo leta 2009, potem ko je že dalj časa propadala v reški ladjedelnici.

Baročna palača na pragu industrijske dobe

Upravno poslopje nekdanje reške tovarne sladkorja, ki je bilo zgrajeno sredi 18. stoletja in velja za eno najlepših baročnih palač na vzhodni obali Jadrana, bodo uredili v nov sedež mestnega muzeja. V bogati zgodovini je gostila tako upravo nekdanje tobačne tovarne kot tudi tovarne motorjev Rikard Benčić. Gradnja tovarne je označila začetek industrializacije Reke.

Na Reki pričakujejo, da bodo sredstva za obnovo ladje in tovarne prejeli do konca leta, ker ju je treba urediti do leta 2020, ko bo Reka evropska prestolnica kulture.

