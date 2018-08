Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Britanski igralec Idris Elba je zatrdil, da ne bo naslednji James Bond, potem ko so se več časa pojavljala ugibanja, ali bo v tej vlogi nasledil svojega kolega in rojaka Daniela Craiga. Foto: EPA V 25. filmu o Bondu, ki bo v kinematografe predvidoma prišel prihodnje leto, bo Daniel Craig petič in najverjetneje tudi zadnjič nastopil v tej vlogi. Foto: EPA Ugibanja je Elba ovrgel na premieri režijskega prvenca Yardie, zgodbi o mladem Jamajčanu, ki odrašča vpet v kriminalno življenje in nikoli ne preboli uboja starejšega brata. Foto: IMDb Sorodne novice Danny Boyle se je umaknil od režije novega Bonda Dodaj v

Idris Elba ne bo novi Bond. Ugibanja o Craigovem nasledniku se nadaljujejo.

V 25. filmu bomo zadnjič v vlogi agenta videli Daniela Craiga

23. avgust 2018 ob 16:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sicer je ves čas ostalo zgolj pri ugibanjih, pa vendar se je Idris Elba zdaj dokončno izvzel iz enačbe. Na premieri režijskega prvenca Yardie je dejal, da ne bo tisti, ki bo od igralskega kolega Daniela Craiga prevzel vlogo Jamesa Bonda.

Ugibanja o Idrisu Elbi kot naslednjem britanskem agentu 007 so se razširila po tem, ko je producentka Barbara Broccoli dejala, da so vrata za to vlogo odprta temnopoltemu igralcu (pravzaprav jih je to dodatno spodbudilo, da je skrajni čas, da vlogo prevzame temnopolti igralec, se je poudarjalo že prej). Dodatno je šušljanje podžgal igralec sam, ko je na Twitterju objavil svojo fotografijo in napis: "Moje ime je Elba, Idris Elba."

Filmska ekipa ostala brez režiserja

Craiga čaka še peta in, kot je napovedal, tudi zadnja upodobitev tajnega agenta, za katero se je še do pred nedavnim zdelo, da ga bo usmerjal Danny Boyle. Kot je znano, je režiser od projekta odstopil zaradi "ustvarjalnih razlik", kdo bo stopil na njegovo mesto, pa studio za zdaj še ni razkril. Vsekakor bodo morali z izborom pohiteti, če bodo želeli ujeti napovedano premiero 25. oktobra 2019.

61-letni Boyle, ki prejel oskarja za režijo filma Revni milijonar, je projekt zapustil le nekaj mesecev pred načrtovanim začetkom snemanja – začeti bi se moralo decembra v studiih Pinewood v Londonu.



Zadnja dva filma priljubljene akcijske franšize, Skyfall (2012) in Spectre (2015), je posnel režiser Sam Mendes, ki še enega filma o Bondu ni želel prevzeti. V filmskih krogih se je Boyle kot morebitni režiser filma omenjal dlje časa, občasno pa so se pojavljala še druga imena, med njimi David Mackenzie, Denis Villeneuve in Yann Demange.

Nadaljujejo se torej tudi nekajletna šušljanja o tem, kdo bi lahko nasledil Craiga. Med ljubitelji šarmantnega lika Iana Fleminga se omenja denimo Tom Hiddleston, tudi Tom Hardy, veliko podpornikov pa je imel tudi Elba, ki je od samega začetka govoril, da je za ta podvig prestar.

Elba prvič za filmsko kamero

Zgodba Elbovega režijskega prvenca Yardie, ki je svetovno premiero doživel na Filmskem festivalu Sundance, se odvija v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja v Kingstonu in londonski četrti Hackney. Pripoveduje o življenju mladega Jamajčana po imenu D (igra ga Aml Ameen), ki si nikoli zares ne opomore od umora starejšega brata Jerryja Dreada (Everaldo Creary). Odrašča v kriminalnem okolju tolp, in ko po desetih letih sreča morilca svojega brata, se zaplete v konflikt z londonskim gangsterjem Ricom (Stephen Graham). V ameriške in nekatere evropske kinematografe prihaja film konec avgusta.

M. K.