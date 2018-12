Igralke v Hollywoodu sicer slabše plačane, vendar so magnet za polnjenje blagajn

Študija, izvedena na vzorcu 350 filmov

13. december 2018 ob 13:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Morda se morajo filmske zvezdnice v Hollywoodu še zmeraj boriti za plačilno enakopravnost s svojimi cehovskimi kolegi, vendar je nova študija pokazala, da so filmi z osrednjimi ženskimi junakinjami več prinesli v blagajne kot tisti, ki jih poganjajo moški liki.

V študiji, ki sta jo izvedli agencija za talente Creative Artists (C. A. A.) in tehnološka družba shift7, so analizirali vzorec 350 filmov, ki so nastali med letoma 2014 in 2017, od katerih jih je imelo 105 vodilne ženske like, 245 pa moške.

Raznolikost stimulativna za končni rezultat

Po pisanju New York Timesa, ki se sklicuje na dotično študijo, so se filmi, ki so prestali t. i. test Bechdel, – ki meri, ali sta dva ženska lika v konverzaciji s kom drugim od moškega –, na blagajnah kinodvoran odrezali bolje kot tisti, ki niso prestali omenjenega testa.

"Predstava, da ni dobro za posel imeti glavnih ženskih likov, ni resnična. So prednost za trženje," je povedala Christy Haubegger iz C. A. A., ki je bila del raziskovalne skupine. Študija je del prizadevanj pripraviti Hollywood, da bi postavil več žensk in nebelcev pred in za kamero, pri čemer zagovorniki tega trdijo, da večja raznolikost izboljšuje tudi končni rezultat.

Nedavni uspehi filmov, ki jih je zaznamovala tovrstna raznolikost, kot so na primer Wonder Woman (Čudežna ženska), Big Sick (Ljubezen na prvo bolezen), Get Out (Zbeži!), Black Panther (Črni panter) in Crazy Rich Asians (Noro bogati Azijci), so tudi studiem odprli oči o prodajnem potencialu takih projektov.

Na poti izboljšanja načina prikazovanja žensk

Študija je nastala v sodelovanju z delovno skupino organizacije Time's Up, ki se bojuje proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu, cilj delovne skupine pa je med drugim izboljšati način prikazovanja žensk v filmih in serijah.

Kot še poroča New York Times, so bili parametri za presojanje filmov precej strogi. Tako sta bila na primer oba nedavna filma Star Wars, torej The Force Awakens in The Last Jedi (Vojna zvezd: Sila se prebuja in Vojna zvezd: Poslednji Jedi) kategorizirana kot filma, v katerih prednjačijo moški, kljub pomembni vlogi igralke Daisy Ridley. Za razliko od teh dveh pa so kot nasprotne primere izpostavili filme Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (Ninja želve: Iz senc) z Megan Fox, Trolls (Troli) z Anno Kendrick in prej omenjeno Čudežno žensko z Gal Gadot v glavnih vlogah.

Podatke pa so dodatno razčlenili še glede na velikost proračuna, pri čemer so filme razvrstili v skupine vse od 10 do 100 milijonov dolarjev. Izkazalo se je, da so se znotraj vsake skupine glede na povprečni zaslužek, bolje odrezali tisti filmi, v ospredju katerih so bile ženske.

P. G.