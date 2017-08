Impozanten opus kiparja Negovana Nemca na ogled v Ljubljani

Okroglih trideset let po umetnikovi smrti

16. avgust 2017 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Križevniški cerkvi bodo drevi v sklopu ljubljanskega festivala odprli razstavo Hommage Negovanu Nemcu: Trideset let pozneje.

Z darom za občutenje forme je Nemec idejo najprej ujel v risbo ali skico ter jo nato oživil v tvarivih, ki so ga s svojo trdnostjo izzivali k ustvarjalnemu dialogu. Najpogosteje je ustvarjal v kamnu, lesu, železu in glini.

Negovan Nemec (1947-1987), akademski kipar iz Bilj na Goriškem, je ustvarjal v vseh tistih materialih, ki so s svojimi zakonitostmi in lastnostmi izpolnjevali njegove želje, da je iz njih obujal želeno formo z nezmotljivim dotikom roke, je ob razstavi zapisala likovna kritičarka Nelida Nemec.

Tudi trideset let pozneje ostaja opus kiparja Negovana Nemca zagotovo enako subtilen in vznemirljiv, izzivalen in dotikajoč se ter s prepoznavno kiparsko mislijo tudi globoko nagovarjajoč, še piše Nelida Nemec. Živo je vpet v prostor, ki ga je v 70. in 80. letih preteklega stoletja tako prodorno zaznamoval s spomeniško (Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Rožna Dolina, Kanal ob Soči), portretno (vrsti pomembnim primorskim osebnostim) in veliko plastiko v javni uporabi v kamnu, lesu in železu.

Nemec je v dveh desetletjih ustvaril impozanten opus, ki ostaja tudi danes aktualen in živ in pomemben za okolje, iz katerega izhaja. "Negovan Nemec je osrednja osebnost svoje generacije na Slovenskem in eden najvidnejših ustvarjalcev slovenskega modernega kiparstva sploh, ki je s svojimi številnimi deli vtisnil svojevrsten pečat mnogim krajem na Primorskem, predvsem na Goriškem," je o njem zapisal pokojni profesor Nace Šumi.

Negovan Nemec je študiral na likovni akademiji v Ljubljani, kjer se je modeliranja učil pri uglednih profesorjih: Dragu Tršarju, Borisu Kalinu in Slavku Tihcu, pri katerem je leta 1976 tudi diplomiral. Ko je bil star 40 let, se je smrtno ponesrečil in tako mnogo prezgodaj končal svoj kiparski opus.

A. K.