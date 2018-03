Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Barbara Belehar Drnovšek je program Radia Slovenija soustvarjala skoraj dvajset let. Foto: Jure K. Čokl Dodaj v

In memoriam: Barbara Belehar Drnovšek

Bila je novinarka in dnevna urednica

14. marec 2018 ob 13:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nepričakovano se je poslovila naša novinarska kolegica Barbara Belehar Drnovšek. Na Radiu Slovenija je soustvarjala program skoraj dvajset let.

Po začetkih v Jutranjem uredništvu je pregovorno natančnost, vedoželjnost in raziskovalno vnemo prenesla v Izobraževalno uredništvo. Z zanjo značilno izvrstnostjo se je poleg številnih drugih tem lotevala tudi najzahtevnejših tem o okolju, znanosti, kulturi in arhitekturi.

Barbara Belehar Drnovšek pa ni bila samo novinarka in dnevna urednica. S svojo prisotnostjo je prostor vsak dan napolnila z mirom, vedrino in občutkom varnosti, a hkrati s trdno odločenostjo, odličnimi idejami in delovno predanostjo. Barbara je bila predvsem oseba, ki je premogla pristno toplino in je znala pomiriti sočloveka in stvari postaviti na svoje mesto. Vedno smo vedeli: kadar je poleg Barbara, bo vse v najlepšem redu. Ne moremo dojeti, da je ni več z nami.

Sodelavci Radia Slovenija