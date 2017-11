Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Peterica, ki ji je Ameriška filmska akademija podelila častne oskarje - Agnes Varda, Alejandro González Iñárritu, Owen Roizman, Charles Burnett in Donald Sutherland. Foto: Reuters Potem ko je Iñárritu v letih 2015 in 2016 prejel oskarja za najboljšo režijo za filma Birdman in Povratnik, je zdaj četico zlatih kipcev dopolnil še z oskarjem za posebne dosežke. Foto: Reuters Donald Sutherland je v zahvalnem govoru poudaril, kako veliko mu pomeni to priznanje - igralec v dolgi karieri, v kateri je posnel več kot 140 vlog, do tokratne podelitve ni prejel oskarja. Foto: Reuters Sorodne novice Poseben oskar za Iñárritujev prelomni vpogled v težko pot prebežnikov Inarritujeva navidezna resničnost iz prve roke: Napadi panike, kričanje in omedlevanje Dodaj v

Iñárritu: Ta oskar je za imigrante, ki jih izkoriščajo v imenu ideologij

V Hollywoodu podelili pet častnih oskarjev

12. november 2017 ob 17:09

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

"Želim si, da bi se mogel zahvaliti likom, ki sem jih igral, za to, da so oblikovali moje življenje," je v zahvalnem govoru ob prevzemu častnega oskarja dejal Donald Sutherland, igralec, ki ima za seboj več kot 140 vlog, a do davišnje podelitve ni prejel enega samega kipca.

"To mi veliko pomeni, prav tako moji družini," je še rekel Sutherland, ki je mlajši generaciji poznan predvsem kot predsednik Snow, glavna tarča Katniss Everdeen iz Iger lakote. Glavna zvezda franšize Jennifer Lawrence je soigralčevo delo opisala kot najpopolnejšo filmsko čarovnijo.

82-letni kanadski igralec je v dolgi karieri nanizal celo množico likov. Večkrat je bil nepremagljiv bojevnik v vojnih filmih, kot so Ducat umazancev (1967), MASH (1970) in Kellyjevi junaki (1970). Videli smo ga tudi v trilerju Klute (1971), znanstveni fantastiki Invasion of the Body Snatchers (1978) in Navadnih ljudeh (1980).

Sutherland je bil eden od petih nagrajencev na podelitvi, s katero so hollywoodski zvezdniki lahko za en večer na stran potisnili enega največjih škandalov filmske industrije zadnjih let. Angelina Jolie je predstavila Agnès Vardav, v Belgiji rojeno režiserko, ki je večino življenja delala v Franciji. 89-letno cineastko so nagradili za dolgo kariero, ki je prve odločne korake naredila v petdesetih in šestdesetih letih v New Yorku, kjer je posnela filme, kot so La Pointe Courte, Cleo from 5 to 7 in Vagabond. "Veliko nagrad imam," je dejala ob prevzemu nagrade, "tukaj v filmski Meki, Hollywoodu, pa sem dobila najboljšo."

S filmom do družbenih sprememb

Častnega oskarja je prejel tudi režiser Charles Burnett, ki med drugim podpisuje filme To Sleep With Anger (1990) z Dannyjem Gloverjem v glavni vlogi in The Glass Shield, v katerem je leta 1994 zaigral Ice Cube. V zahvalnem govoru se je dotaknil izzivov, s katerimi se je spopadal ob pripovedovanju zgodb svoje skupnosti. "Zavezani smo bili temu, da povemo svojo zgodbo, pokažemo lastno človečnost na svoj način in izkoristimo filma za doseganje družbenih sprememb," je med drugim dejal.

Za virtualni pogled v realnost migrantov

Mehiški režiser Alejandro González Iñárritu ima nekaj oskarjev v žepu - dva je prejel v zadnjih nekaj letih (za Povratnika in Birdmana), tokrat pa so s častnim oskarjem za posebne dosežke nagradili njegovo prelomno virtualno filmsko instalacijo Meso in pesek (Carne y Arena), v kateri gledalcem predstavi težko realnost migrantov. Režiser je zahvalni govor in oskarja posvetil glavnim protagonistom svojega projekta, priseljencem, "katerih realnost se ignorira in izkorišča v imenu ideologij in razmejevanj, s tem pa se jim odreka možnost, da bi bili razumljeni in ljubljeni".

Dustin Hoffman je bil zadolžen za predstavitev direktorja fotografije Owena Roizmana, s katerim sta sodelovala pri filmih Tootsie (1982) in Straight Time (1978). Roizman je bil za svojo fotografijo petkrat nominiran za oskarja, vendar ga nikoli tudi dobil. "Ta večer mi ogromno pomeni," je povedal ob prevzemu nagrade.

Slovesnosti so se udeležila zveneča imena Hollywooda, med drugim Jake Gyllenhaal, Emma Stone, Colin Farrell, Tom Hanks in Steven Spielberg.

M. K.