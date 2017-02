Indijski filmi spet deležni blagoslova za predvajanje v Pakistanu

V Pakistanu konec bojkota indijske filmske produkcije

2. februar 2017 ob 11:33

Potem ko so zaradi napetosti glede Kašmirja večji pakistanski kinematografi lanskega septembra prepovedali predvajanje indijskih filmov, je pakistanski predsednik Mamnun Husain s koncem januarja preklical to prepoved.

Jesenska prepoved je sledila zaostritvi vojaških napetosti med Indijo in Pakistanom zaradi Kašmirja, ki je že desetletja vir trenj med sosedama. Že takrat se je vedelo, da bojkot filmov utegne povzročiti precejšnjo finančno škodo, indijski filmi so namreč zelo priljubljeni pri Pakistancih.

Solidarnost kinematografov z vojaki

Indijskih filmov tako ni bilo mogoče gledati v Lahoreju - sedežu lollywoodske produkcije -, Karačiju in Islamabadu, z ulic pakistanskih mest pa so čez noč izginili plakati za bollywoodske filme, nadomestili pa so jih novi za pakistanske in hollywodske. Za bojkot so se odločili spontano iz solidarnosti s pakistanskimi vojaškimi silami, so pojasnili vodilni v pakistanskih kinematografih.

Pravzaprav se je Pakistan s septembrsko prepovedjo odzval tudi na potezo Indije oziroma indijske zveze producentov, ki je prepovedala sodelovanje pakistanskih igralcev in tehničnih sodelavcev v bollywoodski produkciji, eden od politikov s skrajno desnega pola je celo pozval k izgonu pakistanskih igralcev iz Indije.

Lollywood nič več nasprotnik Bollywooda

Pred nekaj dnevi pa je Pakistan torej ponovno spremenil svojo politiko glede predvajanja indijskih filmov ter tako v izjavi ministrstva za informiranje, radiodifuzijo in narodno dediščino beremo, da je "zvezna vlada zadovoljna, da nadalje izvaja obstoječo politiko odprtosti glede prikazovanja vseh mednarodnih filmov (vključno z indijskimi) v pakistanskih kinematografih", poroča The Times of India.

Sicer pa so bili po vojni leta 1965 indijski filmi v Pakistanu prepovedani kar 43 let, šele od leta 2008 je na pakistanskih tleh mogoče znova gledati indijsko produkcijo v kinematografih. Pakistanska filmska industrija se postavlja na noge, vendar pa nikakor ni primerljiva z izjemno močno indijsko filmsko produkcijo, ki prinese okoli 70-odstotni delež v blagajno pakistanskih kinematografov.

