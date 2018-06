Ingemar Stenmark slavnostno odprl Alpski smučarski muzej Elan v Begunjah

Prvi izdelovalec smuči, ki se lahko pohvali s svojim muzejem

21. junij 2018 ob 18:58

Begunje na Gorenjskem - MMC RTV SLO, STA

Elan je v sklopu svoje tovarne v Begunjah na Gorenjskem odprl alpski smučarski muzej, v katerem predstavlja svojo več kot 70-letno zgodovino. Slavnostno ga je odprl najboljši smučar vseh časov Ingemar Stenmark.

Elan je prvi izdelovalec smuči, ki se lahko pohvali s svojim muzejem.

"V prvi vrsti gre za slovensko zgodbo."

Pred odprtjem Alpskega smučarskega muzeja Elan je direktor Elanove zimske divizije Leon Korošec povedal, da je muzej pomemben z dveh vidikov: "V prvi vrsti gre za slovensko zgodbo. Slovenija ima namreč pomembno mesto tako v zgodovini smučanja kot v razvoju smučarske opreme."

Elan je v svoji več kot 70-letni zgodovini s svojimi inovacijami velikokrat spremenil razvoj smučanja. Ustanovljen je bil leta 1945 na pobudo priznanega smučarskega skakalca in izdelovalca smuči Rudija Finžgarja in že na začetku svojega delovanja začel utrjevati sloves smučarskega inovatorja in postavljavca novih smernic. Elan je na trg poslal vrsto izdelkov, ki so s tehnologijo, obliko in tehničnimi lastnostmi spreminjali zgodovino alpskega smučanja.

V muzeju so tudi interaktivni elementi

"V muzeju je prikazano, kaj vse smo v preteklosti naredili, pa tudi to, od kod črpamo navdih za prihodnost," je še povedal Korošec. Glede na to, da Elan poleg smučarske opreme proizvaja tudi plovila, letala, telovadno opremo in vetrnice za vetrne elektrarne, je del muzejske razstave posvečen tudi drugim enotam.

"Gradiva je toliko, da ga je dovolj ne za enega, temveč za pet muzejev, zato smo za predstavitev izbrali le tiste dogodke in stvari, ki so bili res pomenljivi, in jih na zanimiv način izpostavili," je pojasnil Korošec in dodal, da so v muzeju tudi interaktivni elementi. Tako bo lahko vsak obiskovalec poskusil, kako se sestavi smučka, in se preizkusil na smučarskem simulatorju.

Stenmark v elankah zmagal 86-krat

Med razstavnimi eksponati so tudi tisti, ki so zaznamovali Elanove tekmovalne uspehe. Z elankami je vso kariero smučal Ingemar Stenmark, ki je zmagal na 86 tekmah svetovnega pokala. V muzeju so na ogled prve smuči, ki jih je uporabljal v svetovnem pokalu. "Nanje imam dobre spomine, saj sem z njimi tudi večkrat zmagal," je povedal.

Nekaj eksponatov v muzeju je pripadalo še enemu velikemu smučarju, Stenmarkovemu velikemu tekmecu, Bojanu Križaju – z elankami je dosegel sploh prvo slovensko zmago v svetovnem pokalu. "Vesel sem, da sem del Elanove zgodovine," je poudaril Križaj in spomnil, da je bil Elan vedno znan po svoji inovativnosti in da ni nikar razmišljal o menjavi opremljevalca, saj so tako za razvoj kot servis skrbeli vrhunski strokovnjaki.

Tradicionalno vpeti v lokalno okolje

Osnova za nastanek muzeja je bila priložnostna razstava Z Elanom do zvezd, ki so jo ob 70-letnici Elana pripravili v Tehničnem muzeju Slovenije v Bistri. Kot je povedal glavni izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman, so idejo o muzeju, vse od njenega nastanka sredi leta 2016 podpirali tudi lastniki. "To je njihov način, da nekaj vrnejo ne le regiji, ampak celotni Sloveniji," je povedal Tirman in dodal, da tako ostajajo tradicionalno vpeti v lokalno okolje, ponosni na svoje korenine.

"Naš namen je ustvariti prostor, kjer lahko tako Slovenci kot tujci vidijo pomemben del slovenske in športne zgodovine," je poudaril Tirman. Elan je namreč pomemben soustvarjalec smučarske preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Za Slovence je Elan stvar ponosa in Tirman je zadovoljen, da so mu novi lastniki lahko vrnili nekdanji blišč.

V Elanu sprožili postopek prodaje

Kmalu se sicer Elanu, ki je že tri leta v lasti tujega finančnega investitorja Wiltan Enterprises Limited oziroma sklada VR Capital, obeta nov lastnik. Na podlagi dobrega poslovanja Elana je namreč več družb izrazilo interes za nakup podjetja kot celote ali njegovih posameznih enot. Zato so v Elanu sprožili postopek prodaje.

Tirman je razložil, da postopek poteka, interesa za Elan je veliko, več pa danes ni mogel razkriti. Že ob začetku postopka aprila letos pa je poudaril, da si lahko Elan obeta strateškega dolgoročnega lastnika, in to še pred koncem leta.

N. Š.