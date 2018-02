Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 13 glasov Ocenite to novico! Retrospektiva, posvečena slavljencu Willemu Dafoeju (vanjo so uvrstili tudi moderni klasiki Zadnja Kristusova skušnjava in Mississippi v plamenih), se bo odvijala v dneh okrog 20. februarja, ko bodo igralcu podelili priznanje. Foto: Reuters Direktor festivala Dieter Kosslick novinarjem kaže prototip medveda, kakršnega so podeljevali leta 1950. Foto: Reuters Takole nastajajo ene najbolj prepoznavnih filmskih nagrad na svetu. Foto: Reuters Dodaj v

Iniciativa #MeToo in Willem Dafoe v ospredju letošnjega Berlinala

Festival se bo začel 15. februarja

7. februar 2018 ob 16:59

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

V Berlinu očitno ne skrivajo, za koga bodo navijali na letošnji podelitvi oskarjev: Willem Defoe, ki sicer trenutno ni favorit za oskarja za najboljšo stransko vlogo (nominiran je za dramo Projekt Florida), ima eno pomembno zmago že v žepu. Letos bo prejemnik nagrade za življenjsko delo na Berlinalu.

Druga pomembna vest iz nemške prestolnice je razkritje imen članov žirije, ki bo letos odločala o dobitnikih zlatih in srebrnih medvedov; v pisani druščini sta med drugim Adele Romanski, producentka oskarjevskega zmagovalca Mesečine, in japonski skladatelj Ryuichi Sakamoto.

Družbo zaokrožijo še belgijska igralka Cecile de France (Django, Mladi papež), nekdanji direktor Španske kinoteke Chema Prado in ameriška filmska kritičarka Stephanie Zacharek. Na čelu režije bo sedel nemški režiser Tom Tykwer (Babylon Berlin, Teci, Lola).

Žirija bo dobitnika srebrnega in zlatega medveda izbirala med skoraj dvajsetimi filmi, med katerimi so, denimo, novi celovečerci Christiana Petzolda (Transit), Gusa van Santa (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot), Emily Atef (3 Days in Quiberon) in Laure Bispuri (Figlia Mia). Ta teden so na uradni tekmovalni seznam dodali še en naslov: U - July 22 bo drama o resničnih dogodkih iz leta 2011, ko je desničarski skrajnež na Norveškem ubil več kot 70 ljudi, predvsem mladih.

Na festivalu bosta svoja nova filma predstavila tudi Steven Soderbergh (srhljivka Unsane) in Jose Padilha (7 Days in Entebbe), a se ne potegujeta za nagrade.

V spremljevalnem programu je prostor med drugim našel glasbeni dokumentarec Songwriter, v katerem režiser Murray Cummings v ustvarjalnih trenutkih dokumentira Eda Sheerana.

Retrospektiva, posvečena slavljencu Willemu Dafoeju (vanjo so uvrstili tudi moderni klasiki Zadnja Kristusova skušnjava in Misisipi v plamenih), se bo predvajala v dneh okrog 20. februarja, ko bodo igralcu podelili priznanje. Dafoe, ki je letos za oskarja nominiran po zaslugi Projekta Florida, je bil v preteklosti nominiran že za Platoon in Senco vampirja, a oskarja še nikoli ni dobil.

"Willem Dafoe je tesen prijatelj festivala in je bil v preteklosti že večkrat naš gost," je v izjavi za javnost poudaril direktor Dieter Kosslick. "Res se veselim, da ga bomo na letošnji izdaji pozdravili kot častnega gosta in se njegovim dosežkom poklonili s častnim zlatim medvedom".

Na festivalu bodo poskušali tudi izrecno vključiti gibanje #MeToo, ki se spopada s spolnim nadlegovanjem in drugimi zlorabami v širši družbi. Organizirali bodo okroglo mizo o neenakopravnosti med spoloma in spodbujali žrtve, naj se obrnejo na pristojne svetovalne službe, ki bodo na festivalu.

Subtilna kritika na račun Cannesa?

68. filmski festival v Berlinu bo med 15. in 25. februarjem. Kosslick pravi, da v Berlinu ne bodo uveljavljali nobenih pravil oblačenja (kot so na primer to s pozivom k črnini naredili na zlatih globusih). "Ženske lahko prosim le, naj pridejo oblečene, kakor hočejo. Na Berlinalu nikoli nismo imeli pravil oblačenja ... Nikoli ne bi prepovedal udeležbe ženski v nizkih čevljih ali moškemu v petah."

A. J.