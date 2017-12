Intimni oder s plesno predstavo, ki se poglablja v vrzel med dvema giboma

Premiera plesne predstave Druga koda

23. december 2017 ob 13:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

"Zgodba se ukvarja z vrzeljo med dvema giboma. Kaj je med dvema giboma, ki sta morda neodplesana, nepovezana," med drugim o sodobni plesni predstavi Druga koda pravi sodelujoči umetnik Miha Horvat.

Druga koda je sodobna plesna predstava izraelske koreografinje in plesalke Maayan Danoch, pri čemer pa gre za mednarodni projekt, razpet med več slovenskimi producenti in nemškim plesnim centrom ZAIK iz Kölna.

Pri projektu poleg Mariborčana Horvata iz Fundacije Sonda in GT22 sodelujeta še Mariborčanka Anja Bornšek in Ptujčan Ivan Mijačevič. Na slovenski strani so producenti še mariborski društvi Moment in Center plesa ter ljubljansko Gledališče Glej. Sicer pa projekt poteka v več fazah, razpetih med Ljubljano, Mariborom in Kölnom.

Motrenje istega vprašanja na različnih lokacijah

"Plesalci in vsi drugi, ki sodelujemo pri tej predstavi oziroma scenskem performansu, smo bili na različnih lokacijah in se ukvarjali z zastavljenim vprašanjem," je še pojasnil Horvat. V Drugi kodi slikajo slike in preiskujejo več načinov, kako dostopati do njih.

Osredotočajo se na vprašanji, "kako se gledalec in gibalec znotraj teh dveh gibov srečata in kako se te vrzeli seštevajo oziroma povezujejo skozi trajanje neke postavljene koreografije in hkrati nekih improviziranih delov", je še povedal.

Prihodnji teden na Intimnem odru sledi premiera uprizoritve Stardust z igralko Mafaldo Lopes iz Portugalske. Po besedah režiserja Zorana Petroviča ta temelji na osebni zgodbi nastopajoče plesalke oziroma zgodbi njenega očeta, ki je bil mafijec. "Gre za zanimiv kontrast med stereotipom, ki ga imamo o takšnih mafijskih osebnostih, in osebnim videnjem, ki ga ima o svojem očetu Mafalda," je pojasnil režiser.



Med Izraelom, Nemčijo in Slovenijo

V Tel Avivu leta 1984 rojena Maayan Danoch je študirala sodobni ples in koreografijo na Visoki šoli za glasbo in ples v Kölnu. Trenutno živi v Berlinu, veliko dela tudi v Sloveniji. Danochova je do danes ustvarila plesna, site specific in transdisciplinarna dela, ki so bila predstavljena na različnih dogodkih in festivalih, med drugim v Tel Avivu, Düsseldorfu in Budimpešti. V letu 2014 je bila prejemnica štipendije danceWEB, umetniške rezidence v izraelskem koreografskem centru Kelim pa se je udeležila leta 2015.

Premierna uprizoritev Druge kode bo drevi ob 20. uri na Intimnem odru v mariborskem GT22.

