Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 14 glasov Ocenite to novico! Gre za intimni portret štirimesečnega Tiborja in njegovih mam Daje in Jedrt, ki se podata v boj proti diskriminaciji svoje družine. Foto: Kinodvor Poleg izzivov, ki jih prinaša prvo starševstvo, se morata Daja in Jedrt spoprijeti še z nasprotniki, ki ju primerjajo s pedofili, njuno razmerje pa označujejo kot nenaravno. Foto: Kinodvor VIDEO Lezbični par z otrokom v... Sorodne novice Festival LGBT filma tokrat s fokusom na Latinski Ameriki in vzhodni Aziji Dodaj v

Intimni portret Tiborja in njegovih lezbičnih mam v filmu Odraščanje

O odraščanju v istospolni družini

5. marec 2018 ob 21:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Kinodvoru so nocoj premierno zavrteli dokumentarec Odraščanje v režiji Siniše Gačića in Dominika Menceja, s katerim so lani v Slovenski kinoteki sklenili 33. festival LGBT-filma.

Na redni spored domačih kinematografov prihaja dokumentarni film Odraščanje, ki so ga v Kinodvoru predvajali v sklopu dogodkov Premiera slovenskega filma. Dokumentarec spremlja lezbični par z otrokom v času referenduma o družinskem zakoniku. Gre za intimni portret štirimesečnega Tiborja in njegovih mam Daje in Jedrt, ki se podata v boj proti diskriminaciji svoje družine.

Ko se v predbožičnem času leta 2015 Daja in Jedrt vključita v predvolilno kampanjo ob referendumu o izenačitvi zakonskih zvez, njihovo zasebno življenje postane ena glavnih političnih tem v državi. Poleg izzivov, ki jih prinaša prvo starševstvo, se morata Daja in Jedrt spoprijeti še z nasprotniki, ki ju primerjajo s pedofili, njuno razmerje pa označujejo kot nenaravno.

Režiser Siniša Gačić je opozoril nase že s prvim dolgometražnim dokumentarnim filmom Boj za, ki je na Festivalu slovenskega filma leta 2014 prejel vesno za najboljši celovečerec. Spremljal je protestnike, ki so mesec dni po začetku gibanja Occupy na Wall Streetu leta 2011 postavili šotore pred Ljubljansko borzo v kritiki predstavniške demokracije in kapitalizma. Dominik Mencej pa je na isti izdaji festivala s kratkim študentskim filmom Prespana pomlad osvojil vesne za najboljši kratki film, režijo in scenarij.

Producent in distributer filma Odraščanje je produkcijska hiša Zuhr film. Kot so poudarili pri Slovenskem filmskem centru, je pri filmu kot dramaturginja sodelovala tudi režiserka Katarina Morano, ki se je na lanskem filmskem festivalu v Karlovih Varih v sklopu platforme Future Frames uvrstila med deset najobetavnejših mladih režiserjev s svojim magistrskim projektom Ljubljana - München 15:27.

Odraščanje bo na sporedu v izbranih kinih Art kino mreže Slovenije, in sicer v ljubljanskem Kinodvoru, Kinogledališču Tolmin, Mestnem kinu Metropol v Celju, Kosovelovem domu Sežana, Kinu Domžale, Kinu Velenje in Kulturnem domu Krško.

G. K.