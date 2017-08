Intimni vpogled v življenje Erica Claptona, ki ga prinaša novi dokumentarec

Premiera napovedana za festival v Torontu

2. avgust 2017 ob 21:03

Toronto - MMC RTV SLO/STA

Z oskarjem ovenčana režiserka Lili Fini Zanuck je posnela dokumentarec o Ericu Claptonu, naslovljen A Life in 12 Bars, ki predstavlja pregled glasbenikove kariere in vključuje poglobljene intervjuje z glasbenikom ter njegovimi bližnjimi.

Film bo premierno prikazan na filmskem festivalu v Torontu, leta 2018 pa bo predvajan v sporedu televizijske mreže Showtime, poroča Rolling Stone. Kot je že pred časom povedala režiserka, je Eric Clapton vedno znova iskal svoj umetniški izraz, zato je z nenadnimi spremembami glasbenega sloga in pojavnosti pogosto zmedel tako oboževalce kot medije.

Nostalgičen, vendar hkrati zazrt v prihodnost

Dokumentarec bo prikazal tudi njegovo zasebno življenje, ki, kot je povedala režiserka, predstavlja "čustveno hrbtenico filma". Predstavil bo tako njegovo travmatično otroštvo kot poznejše uspehe v glasbeni karieri, smrt sina leta 1991 in srečno družinsko življenje deset let pozneje.

Napoveduje se film, poln melanholije in nostalgije, vendar glasbeno močan in zazrt v prihodnost, je po poročanju Variety napovedala režiserka. Takšen je po njenih besedah tudi Clapton, ki se kljub tragedijam v življenju in odvisnostim ni nikoli odrekel najljubši stvari – glasbi.

Na letošnjem filmskem festivalu v Torontu, ki bo potekal od 7. do 17. septembra, bodo poleg dokumentarca o Claptonu prikazali še nekaj drugih glasbenih filmov. Med njimi bosta dokumentarec Sophie Fiennes o glasbeni ikoni Grace Jones Bloodlight and Bami in dokumentarni film Sama Pollarda, naslovljen Sammy Davis, Jr.: I've Gotta Be Me. Festival bo sklenil film Sheikh Jackson režiserja Amra Salame o imamu, ki se mu je življenje postavilo na glavo po smrti kralja popa Michaela Jacksona.



Dostop do izjemnega arhivskega bogastva

V filmu A Life in 12 Bars poleg Claptona in njegovih bližnjih spregovorijo tudi njegovi sodelavci, glasbeni kolegi in vzorniki, med katerimi je bil tudi B. B. King. Režiserka je imela pri ustvarjanju filma ekskluziven dostop do glasbenikovega izjemnega osebnega arhiva, ki med drugim obsega številne fotografije, koncertne plakate, pisma, risbe in dnevniške zapise.

Sicer pa je leta 1989 produkcija filma Šofer gospodične Daisy Lili Fini Zanuck prinesla oskarja.

P. G.